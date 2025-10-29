ราคาปัจจุบัน Eli5a วันนี้ คือ 0.02456514 USD ติดตามการอัปเดตราคา ELI5A เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ELI5A ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Eli5a วันนี้ คือ 0.02456514 USD ติดตามการอัปเดตราคา ELI5A เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ELI5A ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELI5A

ข้อมูลราคา ELI5A

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ELI5A

โทเคโนมิกส์ ELI5A

การคาดการณ์ราคา ELI5A

Eli5a โลโก้

Eli5a ราคา (ELI5A)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ELI5A เป็น USD

$0.02456514
$0.02456514
-16.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Eli5a (ELI5A) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:42:05 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Eli5a (ELI5A) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02449066
$ 0.02449066
ต่ำสุด 24h
$ 0.02942293
$ 0.02942293
สูงสุด 24h

$ 0.02449066
$ 0.02449066

$ 0.02942293
$ 0.02942293

$ 0.03709928
$ 0.03709928

$ 0.00431141
$ 0.00431141

-1.05%

-16.40%

+2.12%

+2.12%

ราคาเรียลไทม์ Eli5a (ELI5A) คือ $0.02456514 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดELI5A ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02449066 และราคาสูงสุด $ 0.02942293 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ELI5A คือ $ 0.03709928 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00431141

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ELI5A มีการเปลี่ยนแปลง -1.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -16.40% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Eli5a (ELI5A) ข้อมูลการตลาด

$ 489.56K
$ 489.56K

--
--

$ 515.87K
$ 515.87K

19.93M
19.93M

21,000,000.0
21,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Eli5a คือ $ 489.56K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ELI5A คือ 19.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 515.87K

ประวัติราคา Eli5a (ELI5A) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Eli5a เป็น USD เท่ากับ $ -0.00482235116313079
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eli5a เป็น USD เท่ากับ $ +0.0238775543
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eli5a เป็น USD เท่ากับ $ +0.0267416801
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eli5a เป็น USD เท่ากับ $ +0.015745597377932688

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00482235116313079-16.40%
30 วัน$ +0.0238775543+97.20%
60 วัน$ +0.0267416801+108.86%
90 วัน$ +0.015745597377932688+178.53%

อะไรคือ Eli5a (ELI5A)

Eli5a is super-intelligent and specialized AI agent integrated and designed to read, analyze, and simplify complex scientific research for the general public.

Eli5 (Explain like i'm 5) explanations from the latest research on Pubmed.

Ambient for all audiences.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Eli5a (USD)

Eli5a (ELI5A) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Eli5a (ELI5A) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Eli5a

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Eli5a ตอนนี้!

ELI5A เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Eli5a (ELI5A)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Eli5a (ELI5A) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ELI5Aโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Eli5a (ELI5A)

วันนี้ Eli5a (ELI5A) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ELI5A เป็นUSD คือ 0.02456514 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ELI5A เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ELI5A เป็น USD คือ $ 0.02456514 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Eli5a คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ELI5A คือ $ 489.56K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ELI5A คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ELI5A คือ 19.93M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ELI5A คือเท่าใด?
ELI5A ถึงราคา ATH ที่ 0.03709928 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ELI5A คือเท่าไร?
ELI5A ถึงราคา ATL ที่ 0.00431141 USD
ปริมาณการเทรดของ ELI5A คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ELI5A คือ -- USD
ปีนี้ ELI5A จะสูงขึ้นอีกไหม?
ELI5A อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ELI5A เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:42:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Eli5a (ELI5A)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

