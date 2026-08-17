EGL1 ราคา (EGL1)
ราคาปัจจุบัน EGL1 (EGL1) วันนี้ $ 0.0161211, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EGL1 เป็น USD คือ $ 0.0161211 ต่อ EGL1.
EGL1 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 15,459,390 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 958.93M EGL1 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EGL1 เทรดระหว่าง $ 0.01606974 (ต่ำ) กับ $ 0.01621146 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.122851 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01008437
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EGL1 เคลื่อนไหว +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +16.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 659.27K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ EGL1 คือ $ 15.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 659.27K อุปทานหมุนเวียนของ EGL1 คือ 958.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.12M
+0.05%
-0.07%
+16.00%
+16.00%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา EGL1 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EGL1 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0026277070
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EGL1 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0060955733
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา EGL1 เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000910546412457
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.07%
|30 วัน
|$ -0.0026277070
|-16.29%
|60 วัน
|$ +0.0060955733
|+37.81%
|90 วัน
|$ -0.00000910546412457
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ EGL1 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาตลาดปัจจุบันของ EGL1 คือเท่าไร?
EGL1 มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.520653538743165456000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก
EGL1 มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?
มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ EGL1 การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
EGL1 มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?
ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ
ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ EGL1 คือเท่าไร?
ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 958929398.4355063 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก
ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ EGL1 คือเท่าไร?
EGL1 มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้
EGL1 มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Meme อย่างไร?
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Meme โมเมนตัมของ EGL1 จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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