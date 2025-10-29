ราคาปัจจุบัน Dvision Network วันนี้ คือ 0.0045694 USD ติดตามการอัปเดตราคา DVI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DVI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Dvision Network วันนี้ คือ 0.0045694 USD ติดตามการอัปเดตราคา DVI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DVI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DVI

ข้อมูลราคา DVI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DVI

โทเคโนมิกส์ DVI

การคาดการณ์ราคา DVI

Dvision Network โลโก้

Dvision Network ราคา (DVI)

ราคาปัจจุบัน 1 DVI เป็น USD

$0.0045694
$0.0045694
-0.20%1D
Dvision Network (DVI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:57:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Dvision Network (DVI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0044972
$ 0.0044972
ต่ำสุด 24h
$ 0.0045976
$ 0.0045976
สูงสุด 24h

$ 0.0044972
$ 0.0044972

$ 0.0045976
$ 0.0045976

$ 3.05
$ 3.05

$ 0.00415325
$ 0.00415325

+0.04%

-0.22%

+2.18%

+2.18%

ราคาเรียลไทม์ Dvision Network (DVI) คือ $0.0045694 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDVI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0044972 และราคาสูงสุด $ 0.0045976 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DVI คือ $ 3.05 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00415325

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DVI มีการเปลี่ยนแปลง +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Dvision Network (DVI) ข้อมูลการตลาด

$ 1.13M
$ 1.13M

$ 4.57M
$ 4.57M

246.77M
246.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dvision Network คือ $ 1.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DVI คือ 246.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.57M

ประวัติราคา Dvision Network (DVI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dvision Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dvision Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009164183
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dvision Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020809472
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dvision Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.004894392104436042

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.22%
30 วัน$ -0.0009164183-20.05%
60 วัน$ -0.0020809472-45.54%
90 วัน$ -0.004894392104436042-51.71%

อะไรคือ Dvision Network (DVI)

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Dvision Network (DVI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Dvision Network (USD)

Dvision Network (DVI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Dvision Network (DVI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Dvision Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Dvision Network ตอนนี้!

DVI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Dvision Network (DVI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Dvision Network (DVI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DVIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dvision Network (DVI)

วันนี้ Dvision Network (DVI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DVI เป็นUSD คือ 0.0045694 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DVI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DVI เป็น USD คือ $ 0.0045694 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Dvision Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DVI คือ $ 1.13M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DVI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DVI คือ 246.77M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DVI คือเท่าใด?
DVI ถึงราคา ATH ที่ 3.05 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DVI คือเท่าไร?
DVI ถึงราคา ATL ที่ 0.00415325 USD
ปริมาณการเทรดของ DVI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DVI คือ -- USD
ปีนี้ DVI จะสูงขึ้นอีกไหม?
DVI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DVI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:57:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dvision Network (DVI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,935.32
$4,112.04
$0.04000
$199.46
$3.3934
$4,112.04
$114,935.32
$199.46
$2.6661
$0.20059
$0.00000
$0.000000
$0.00000
$0.008760
$1.567
$0.0000000379
$0.011800
$1.567
$0.00195
$0.0000000000000000083
