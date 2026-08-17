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ราคาปัจจุบัน DANK DOGE วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DANKDOGE เท่ากับ 38,618 USD ติดตามการอัปเดตราคา DANKDOGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DANK DOGE วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DANKDOGE เท่ากับ 38,618 USD ติดตามการอัปเดตราคา DANKDOGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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DANK DOGE ราคา (DANKDOGE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DANKDOGE เป็น USD

$0.000000000091761
$0.000000000091761$0.000000000091761
-9.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DANK DOGE (DANKDOGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:57:55 (UTC+8)

ราคา DANK DOGE วันนี้

ราคาปัจจุบัน DANK DOGE (DANKDOGE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DANKDOGE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ DANKDOGE.

DANK DOGE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 38,618 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 412.69T DANKDOGE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DANKDOGE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DANKDOGE เคลื่อนไหว -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

DANK DOGE (DANKDOGE) ข้อมูลการตลาด

$ 38.62K
$ 38.62K$ 38.62K

--
----

$ 38.62K
$ 38.62K$ 38.62K

412.69T
412.69T 412.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DANK DOGE คือ $ 38.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DANKDOGE คือ 412.69T โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 38.62K

ประวัติราคา DANK DOGE USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-8.90%

-13.12%

-13.12%

ประวัติราคา DANK DOGE (DANKDOGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DANK DOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DANK DOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DANK DOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DANK DOGE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.90%
30 วัน$ 0-16.19%
60 วัน$ 0-41.03%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา DANK DOGE

การคาดการณ์ราคา DANK DOGE (DANKDOGE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DANKDOGE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DANK DOGE (DANKDOGE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DANK DOGE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DANK DOGE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DANKDOGE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DANK DOGE

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DANK DOGE (DANKDOGE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedEthereum EcosystemMeme

เกี่ยวกับ DANK DOGE

ราคาปัจจุบันของ DANK DOGE คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย DANK DOGE มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -8.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ DANKDOGE อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 412690000000000.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ DANK DOGE คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿1247234.96749560996000 โดยอยู่ในอันดับที่ #7462 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

DANKDOGE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

DANK DOGE เข้ากับหมวดหมู่ Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed DANKDOGE แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DANK DOGE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:57:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DANK DOGE (DANKDOGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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