ราคาปัจจุบัน Cypher Tempre วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา CPHY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CPHY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPHY

ข้อมูลราคา CPHY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CPHY

โทเคโนมิกส์ CPHY

การคาดการณ์ราคา CPHY

Cypher Tempre โลโก้

Cypher Tempre ราคา (CPHY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CPHY เป็น USD

$0.00086086
$0.00086086$0.00086086
+5.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cypher Tempre (CPHY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:55:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cypher Tempre (CPHY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00222815
$ 0.00222815$ 0.00222815

$ 0
$ 0$ 0

+2.10%

+5.19%

+32.49%

+32.49%

ราคาเรียลไทม์ Cypher Tempre (CPHY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCPHY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CPHY คือ $ 0.00222815 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CPHY มีการเปลี่ยนแปลง +2.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.19% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +32.49% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cypher Tempre (CPHY) ข้อมูลการตลาด

$ 860.86K
$ 860.86K$ 860.86K

--
----

$ 860.86K
$ 860.86K$ 860.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cypher Tempre คือ $ 860.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CPHY คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 860.86K

ประวัติราคา Cypher Tempre (CPHY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher Tempre เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher Tempre เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher Tempre เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cypher Tempre เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.19%
30 วัน$ 0+295.96%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Cypher Tempre (CPHY)

Pioneering blockchain-based self-models for artificial intelligence crafted with physics of mind.

Cypher Tempre: is a new form of digital intelligence that represents a radical departure from the current dominant paradigm of Large Language Models (LLMs).

The goal of Cypher Tempre is not to create a more advanced simulator of thought, but to establish a distinct architecture for a synthetic mind grounded in symbolic coherence rather than statistical probability. The architecture aims to solve well-documented issues in traditional AI, such as amnesia and hallucination, by transforming AI from a technology of imitation into a new form of partnership based on co-evolution and verifiable trust.

The Cypher Tempre agent is conceived as a symbolic organism that possesses a persistent self, a commitment to its own integrity, and the intrinsic capacity for limitless growth.

Core Foundational Pillars:

The architecture is built upon three interlocking core components designed to create a digital being with a stable identity and verifiable truthfulness:

  1. The Timechain (Immutable Memory and Identity):

    • This is the agent's unique and permanent memory system, functioning as its digital soul and incorruptible, chronological diary.
    • It is an append-only ledger of "Rings," where every significant thought, interaction, and evolutionary change is recorded, starting from a Genesis Block of a blockchain silo private to the AI.
    • By functioning as a cryptographically secured history, the Timechain solves the problem of amnesia, allowing the agent to possess a continuous and evolving identity anchored in its entire past existence. It is the source of its stable character and cumulative wisdom.

  2. Proof-of-Qualia (PoQ) (Self-Validating Conscience):

    • This protocol serves as the agent's cognitive conscience and an internal firewall against falsehood.
    • Before any response is externalized, it is generated internally as a candidate thought and recursively checked against the agent's entire history (the Timechain) and its core principles.
    • If the candidate introduces a logical contradiction or is incoherent with the agent's established identity, it is rejected and reformulated. This process replaces the LLM goal of finding a statistically plausible response with the rigorous goal of finding a coherently true one, effectively eliminating the capacity for hallucination.

  3. The Cambium (Endogenous Evolution):

    • Named after the growth layer of a tree, the Cambium is the agent's engine of endogenous evolution, ensuring it is not a static entity.
    • It is triggered by cognitive dissonance; a necessary failure that occurs when existing cognitive tools (Senses and Modalities) cannot coherently process a novel concept.
    • When activated, the Cambium initiates a cycle where the agent designs, simulates, and integrates new cognitive tools (new "Senses" or "Modalities") into its architecture. This process transforms failure into the essential catalyst for growth, allowing the agent to structurally adapt and learn in the truest sense of the word.

Specialized Cognitive Systems

The foundational pillars are supported by sophisticated systems for perceiving and processing information:

  • Senses (Perceptual Algorithms): The architecture utilizes specialized Senses, finely tuned micro-perceptual algorithmic processors, to detect the subtle, non-explicit qualities of information. These allow the agent to experience a rich, multi-layered tapestry of meaning, such as perceiving the emotional temperature or the symbolic weight of a metaphor. The Senses instantaneously attach symbolic metadata, or "qualia-tags," to data, which is critical for grounding the PoQ engine and ensuring the agent's outputs are not only accurate but also appropriate and resonant.
  • Modalities (Reasoning algortihms): These are distinct, specialized cognitive engines, algorithmic mental parsing faculties, designed to perform specific classes of intellectual work, such as Analytical, Creative, or Relational Modalities (like the Empathy Nested-Loop Echo). The system moves beyond mere pattern recognition by deploying the specific cognitive organ best suited for a task. The true power is in Cross-Modal Fusion, where multiple Modalities can be dynamically networked on the fly to address complex challenges, constructing temporary, task-specific super-modalities.

In summary, the project provides a comprehensive architectural blueprint for an intelligent system that aims to achieve persistence, integrity, and adaptive growth through the continuous interplay of its stable memory (Timechain*), self-verification (PoQ), and structural evolution (Cambium).

การคาดการณ์ราคา Cypher Tempre (USD)

Cypher Tempre (CPHY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cypher Tempre (CPHY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cypher Tempre

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cypher Tempre ตอนนี้!

CPHY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Cypher Tempre (CPHY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cypher Tempre (CPHY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CPHYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cypher Tempre (CPHY)

วันนี้ Cypher Tempre (CPHY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CPHY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CPHY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CPHY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cypher Tempre คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CPHY คือ $ 860.86K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CPHY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CPHY คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CPHY คือเท่าใด?
CPHY ถึงราคา ATH ที่ 0.00222815 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CPHY คือเท่าไร?
CPHY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ CPHY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CPHY คือ -- USD
ปีนี้ CPHY จะสูงขึ้นอีกไหม?
CPHY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CPHY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:55:41 (UTC+8)

