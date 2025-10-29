Craft Engine ราคา (CRAFT)
ราคาเรียลไทม์ Craft Engine (CRAFT) คือ $0.00125644 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCRAFT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00125796 และราคาสูงสุด $ 0.0013057 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CRAFT คือ $ 0.00321117 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CRAFT มีการเปลี่ยนแปลง -1.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.77% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.96% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Craft Engine คือ $ 93.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CRAFT คือ 74.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 125.80K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Craft Engine เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Craft Engine เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002791501
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Craft Engine เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002944908
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Craft Engine เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000680789644513347
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.77%
|30 วัน
|$ -0.0002791501
|-22.21%
|60 วัน
|$ -0.0002944908
|-23.43%
|90 วัน
|$ +0.0000680789644513347
|+5.73%
Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!
Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!
Craft Engine (CRAFT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Craft Engine (CRAFT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Craft Engine
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Craft Engine ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Craft Engine (CRAFT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CRAFTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
