Concentric Industries ราคา (CONCENTRIC)

ราคาปัจจุบัน 1 CONCENTRIC เป็น USD

$0.00077365
$0.00077365$0.00077365
-6.10%1D
Concentric Industries (CONCENTRIC) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Concentric Industries (CONCENTRIC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0
$ 0$ 0

-2.04%

-6.10%

+9.83%

+9.83%

ราคาเรียลไทม์ Concentric Industries (CONCENTRIC) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCONCENTRIC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CONCENTRIC คือ $ 0.00442362 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CONCENTRIC มีการเปลี่ยนแปลง -2.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Concentric Industries (CONCENTRIC) ข้อมูลการตลาด

$ 674.42K
$ 674.42K$ 674.42K

--
----

$ 773.53K
$ 773.53K$ 773.53K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Concentric Industries คือ $ 674.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CONCENTRIC คือ 871.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 999946936.5288035 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 773.53K

ประวัติราคา Concentric Industries (CONCENTRIC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Concentric Industries เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Concentric Industries เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Concentric Industries เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Concentric Industries เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.10%
30 วัน$ 0-25.36%
60 วัน$ 0+1.86%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

Concentric Industries (CONCENTRIC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Concentric Industries (USD)

Concentric Industries (CONCENTRIC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Concentric Industries (CONCENTRIC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Concentric Industries

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Concentric Industries ตอนนี้!

CONCENTRIC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Concentric Industries (CONCENTRIC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Concentric Industries (CONCENTRIC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CONCENTRICโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Concentric Industries (CONCENTRIC)

วันนี้ Concentric Industries (CONCENTRIC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CONCENTRIC เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CONCENTRIC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CONCENTRIC เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Concentric Industries คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CONCENTRIC คือ $ 674.42K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CONCENTRIC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CONCENTRIC คือ 871.82M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CONCENTRIC คือเท่าใด?
CONCENTRIC ถึงราคา ATH ที่ 0.00442362 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CONCENTRIC คือเท่าไร?
CONCENTRIC ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ CONCENTRIC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CONCENTRIC คือ -- USD
ปีนี้ CONCENTRIC จะสูงขึ้นอีกไหม?
CONCENTRIC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CONCENTRIC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
