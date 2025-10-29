ราคาปัจจุบัน ColdPL วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา COLDPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา COLDPL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ColdPL วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา COLDPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา COLDPL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COLDPL

ข้อมูลราคา COLDPL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ COLDPL

โทเคโนมิกส์ COLDPL

การคาดการณ์ราคา COLDPL

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

ColdPL โลโก้

ColdPL ราคา (COLDPL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 COLDPL เป็น USD

$0.00031692
$0.00031692$0.00031692
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ColdPL (COLDPL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:36:05 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ColdPL (COLDPL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0021093
$ 0.0021093$ 0.0021093

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.45%

-3.45%

ราคาเรียลไทม์ ColdPL (COLDPL) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCOLDPL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ COLDPL คือ $ 0.0021093 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น COLDPL มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.45% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ColdPL (COLDPL) ข้อมูลการตลาด

$ 316.92K
$ 316.92K$ 316.92K

--
----

$ 316.92K
$ 316.92K$ 316.92K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,363.845136
999,999,363.845136 999,999,363.845136

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ColdPL คือ $ 316.92K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ COLDPL คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999363.845136 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 316.92K

ประวัติราคา ColdPL (COLDPL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ColdPL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ColdPL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ColdPL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ColdPL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0+77.87%
60 วัน$ 0-61.62%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ ColdPL (COLDPL)

ColdPL

Stacked. Chillin'. Crypto Villain.

ColdPL isn't just a coin. It's a lifestyle — frosty gains, zero stress, and two frogs too cool to care.

Just like Coldplay surprised everyone with the Kiss Cam, we're here to surprise the world with a new way to connect: blockchain and real-world technology.

No kisses here—just big opportunities. 💡💰

🔹 Share, learn, and be part of the movement.🔹 Please respect the community rules and keep it positive.

The future has its own live show too! 

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา ColdPL (USD)

ColdPL (COLDPL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ColdPL (COLDPL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ColdPL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ColdPL ตอนนี้!

COLDPL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ ColdPL (COLDPL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ColdPL (COLDPL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ COLDPLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ColdPL (COLDPL)

วันนี้ ColdPL (COLDPL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน COLDPL เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน COLDPL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ COLDPL เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ColdPL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ COLDPL คือ $ 316.92K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ COLDPL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ COLDPL คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ COLDPL คือเท่าใด?
COLDPL ถึงราคา ATH ที่ 0.0021093 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ COLDPL คือเท่าไร?
COLDPL ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ COLDPL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ COLDPL คือ -- USD
ปีนี้ COLDPL จะสูงขึ้นอีกไหม?
COLDPL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา COLDPL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:36:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ColdPL (COLDPL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,110.51
$114,110.51$114,110.51

-0.46%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,075.55
$4,075.55$4,075.55

-0.51%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03615
$0.03615$0.03615

-22.15%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4576
$3.4576$3.4576

-10.36%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.73
$197.73$197.73

-0.58%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,075.55
$4,075.55$4,075.55

-0.51%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,110.51
$114,110.51$114,110.51

-0.46%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.73
$197.73$197.73

-0.58%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6408
$2.6408$2.6408

+0.18%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19889
$0.19889$0.19889

-0.44%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009340
$0.009340$0.009340

-6.60%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.535
$1.535$1.535

+104.66%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000427
$0.0000000427$0.0000000427

+396.51%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011401
$0.011401$0.011401

+356.04%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.535
$1.535$1.535

+104.66%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00179
$0.00179$0.00179

+79.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000073
$0.0000000000000000073$0.0000000000000000073

+62.22%