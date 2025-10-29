ราคาปัจจุบัน Coded for millions วันนี้ คือ 0.00006695 USD ติดตามการอัปเดตราคา CODED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CODED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Coded for millions วันนี้ คือ 0.00006695 USD ติดตามการอัปเดตราคา CODED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CODED ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CODED

ข้อมูลราคา CODED

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CODED

โทเคโนมิกส์ CODED

การคาดการณ์ราคา CODED

Coded for millions ราคา (CODED)

ราคาปัจจุบัน 1 CODED เป็น USD

--
----
-11.00%1D
Coded for millions (CODED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:35:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Coded for millions (CODED) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-1.61%

-11.07%

-27.15%

-27.15%

ราคาเรียลไทม์ Coded for millions (CODED) คือ $0.00006695 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCODED ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00006609 และราคาสูงสุด $ 0.00007713 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CODED คือ $ 0.00066969 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00004952

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CODED มีการเปลี่ยนแปลง -1.61% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -11.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Coded for millions (CODED) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Coded for millions คือ $ 66.94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CODED คือ 999.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 999848163.50304 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 66.94K

ประวัติราคา Coded for millions (CODED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Coded for millions เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coded for millions เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000533797
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coded for millions เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coded for millions เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-11.07%
30 วัน$ -0.0000533797-79.73%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Coded for millions (CODED)

This is codded to moon

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Coded for millions (CODED) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Coded for millions (USD)

Coded for millions (CODED) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Coded for millions (CODED) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Coded for millions

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Coded for millions ตอนนี้!

CODED เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Coded for millions (CODED)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Coded for millions (CODED) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CODEDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Coded for millions (CODED)

วันนี้ Coded for millions (CODED) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CODED เป็นUSD คือ 0.00006695 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CODED เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CODED เป็น USD คือ $ 0.00006695 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Coded for millions คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CODED คือ $ 66.94K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CODED คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CODED คือ 999.85M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CODED คือเท่าใด?
CODED ถึงราคา ATH ที่ 0.00066969 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CODED คือเท่าไร?
CODED ถึงราคา ATL ที่ 0.00004952 USD
ปริมาณการเทรดของ CODED คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CODED คือ -- USD
ปีนี้ CODED จะสูงขึ้นอีกไหม?
CODED อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CODED เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Coded for millions (CODED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

