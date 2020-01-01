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โทเค็น ระบบนิเวศ Zilliqa ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Zilliqa เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781637
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 11.93M
$ 130.24K
2
Demex
Demex
DMX
$ 0.00014123
0.00%
--
-6.07%
$ 243.01K
$ 11.64
3
web3war
web3war
FPS
$ 0.00065506
0.00%
-0.03%
-10.94%
$ 98.26K
$ 785.47
4
Kalijo
Kalijo
SEED
$ 0.01743432
0.00%
--
-1.98%
$ 32.26K
$ 1.45
5
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013768
0.00%
--
-14.15%
$ 26.82K
$ 3.69

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Zilliqa คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Zilliqa เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $12.33M
โทเค็น ระบบนิเวศ Zilliqa ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Zilliqa ที่ติดตามบน MEXC นั้น XSGD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Zilliqa กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 ระบบนิเวศ Zilliqa ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Zilliqa ยอดนิยม รวมถึง XSGD, DMX, FPS. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Zilliqa คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Zilliqa ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $12.33M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Zilliqa นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง