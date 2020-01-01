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โทเค็น ครีเอเตอร์บน Pump.fun ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ครีเอเตอร์บน Pump.fun เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
MITCH
MITCH
IDRAWLINE
$ 0.00132787
+0.07%
+0.29%
+13.33%
$ 1.33M
$ 68.82K
2
rasmr
rasmr
RASMR
$ 0.00034378
+0.71%
-0.08%
-15.12%
$ 343.79K
$ 7.58K
3
AQC
AQC
AQC
$ 0.00012526
+0.03%
+0.00%
-8.62%
$ 120.80K
$ 66.48
4
100xDarren
100xDarren
100X
$ 0.00010948
+0.07%
--
-3.41%
$ 109.48K
$ 292.70
5
Clippy
Clippy
CLIPPY
$ 3.928E-5
-0.05%
-10.20%
+34.94%
$ 39.27K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ครีเอเตอร์บน Pump.fun คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ครีเอเตอร์บน Pump.fun เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.94M
โทเค็น ครีเอเตอร์บน Pump.fun ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ครีเอเตอร์บน Pump.fun ที่ติดตามบน MEXC นั้น IDRAWLINE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ครีเอเตอร์บน Pump.fun กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 ครีเอเตอร์บน Pump.fun ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ครีเอเตอร์บน Pump.fun ยอดนิยม รวมถึง IDRAWLINE, RASMR, AQC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ครีเอเตอร์บน Pump.fun คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ครีเอเตอร์บน Pump.fun ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.94M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ครีเอเตอร์บน Pump.fun นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง