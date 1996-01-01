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โทเค็น ระบบนิเวศ IoTeX ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ IoTeX เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
2
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2031
0.00%
+7.97%
+7.29%
$ 89.85M
$ 815.03K
3
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075074
+0.12%
-0.00%
-2.76%
$ 19.33M
$ 1.36M
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.973309
0.00%
-0.00%
-1.88%
$ 11.55M
$ 1.70K
5
DIMO
DIMO
DIMO
$ 0.00684032
+1.10%
-0.02%
-9.43%
$ 3.44M
$ 55.03K
6
Wrapped IoTex
Wrapped IoTex
WIOTX
$ 0.00261548
+0.19%
+0.00%
-4.67%
$ 2.98M
$ 550.88
7
Game Fantasy
Game Fantasy
GFT
$ 0.00252166
+0.31%
+0.00%
+50.44%
$ 30.08K
$ 326.27
8
ZoomSwap
ZoomSwap
ZM
$ 0.00165699
0.00%
-0.00%
+2.10%
$ 14.37K
$ 14.12

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ IoTeX คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ IoTeX เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $313.97M
โทเค็น ระบบนิเวศ IoTeX ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ IoTeX ที่ติดตามบน MEXC นั้น GEOD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 7.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ IoTeX กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ระบบนิเวศ IoTeX ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ IoTeX ยอดนิยม รวมถึง UNIBTC, GEOD, WPOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ IoTeX คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ IoTeX ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $313.97M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ IoTeX นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง