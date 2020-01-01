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โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperunit ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hyperunit เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0.555722
-0.04%
-0.01%
+0.22%
$ 555.69M
$ 45.77K
2
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,132
+0.07%
+0.00%
-1.45%
$ 206.61M
$ 8.72M
3
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00273993
+0.40%
-0.00%
-2.90%
$ 87.42M
$ 267.56K
4
Unit Zcash
Unit Zcash
UZEC
$ 491.44
+0.17%
+0.01%
+2.26%
$ 29.21M
$ 178.55K
5
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076475
-0.02%
0.00%
-1.92%
$ 27.53M
$ 14.06K
6
Unit Ethereum
Unit Ethereum
UETH
$ 1,884.62
+0.04%
+0.00%
-0.14%
$ 12.11M
$ 2.37M
7
Unit Fartcoin
Unit Fartcoin
UFART
$ 0.144407
+0.21%
+0.03%
+6.17%
$ 11.57M
$ 4.75
8
Unit Solana
Unit Solana
USOL
$ 75.24
+0.15%
-0.00%
-1.36%
$ 10.49M
$ 1.95M
9
Unit Ansem
Unit Ansem
UANSEM
$ 0.247132
+2.53%
+0.02%
+23.68%
$ 2.27M
$ 90.79K
10
Unit Avalanche
Unit Avalanche
UAVAX
$ 6.34
+0.16%
-0.02%
+0.16%
$ 136.40K
$ 28.37K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperunit คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperunit เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $943.03M
โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperunit ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Hyperunit ที่ติดตามบน MEXC นั้น UFART แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Hyperunit กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 ระบบนิเวศ Hyperunit ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Hyperunit ยอดนิยม รวมถึง UVIRT, UBTC, UPUMP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Hyperunit คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Hyperunit ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $943.03M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Hyperunit นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง