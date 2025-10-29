ราคาปัจจุบัน BVM วันนี้ คือ 0.01244988 USD ติดตามการอัปเดตราคา BVM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BVM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BVM วันนี้ คือ 0.01244988 USD ติดตามการอัปเดตราคา BVM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BVM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

BVM โลโก้

BVM ราคา (BVM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BVM เป็น USD

$0.01246549
$0.01246549
-1.90%1D
mexc
USD
BVM (BVM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:33:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BVM (BVM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01171996
$ 0.01171996
ต่ำสุด 24h
$ 0.012715
$ 0.012715
สูงสุด 24h

$ 0.01171996
$ 0.01171996

$ 0.012715
$ 0.012715

$ 6.94
$ 6.94

$ 0.01117383
$ 0.01117383

-0.90%

-2.08%

+1.33%

+1.33%

ราคาเรียลไทม์ BVM (BVM) คือ $0.01244988 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBVM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01171996 และราคาสูงสุด $ 0.012715 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BVM คือ $ 6.94 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01117383

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BVM มีการเปลี่ยนแปลง -0.90% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BVM (BVM) ข้อมูลการตลาด

$ 309.38K
$ 309.38K

--
--

$ 1.24M
$ 1.24M

24.82M
24.82M

99,741,589.87
99,741,589.87

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BVM คือ $ 309.38K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BVM คือ 24.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 99741589.87 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.24M

ประวัติราคา BVM (BVM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BVM เป็น USD เท่ากับ $ -0.00026512163593038
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BVM เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006613426
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BVM เป็น USD เท่ากับ $ -0.0031039281
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BVM เป็น USD เท่ากับ $ -0.007454956949584562

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00026512163593038-2.08%
30 วัน$ -0.0006613426-5.31%
60 วัน$ -0.0031039281-24.93%
90 วัน$ -0.007454956949584562-37.45%

อะไรคือ BVM (BVM)

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA layer to solve scalability constraints on Bitcoin

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BVM (USD)

BVM (BVM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BVM (BVM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BVM

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BVM ตอนนี้!

BVM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BVM (BVM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BVM (BVM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BVMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BVM (BVM)

วันนี้ BVM (BVM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BVM เป็นUSD คือ 0.01244988 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BVM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BVM เป็น USD คือ $ 0.01244988 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BVM คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BVM คือ $ 309.38K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BVM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BVM คือ 24.82M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BVM คือเท่าใด?
BVM ถึงราคา ATH ที่ 6.94 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BVM คือเท่าไร?
BVM ถึงราคา ATL ที่ 0.01117383 USD
ปริมาณการเทรดของ BVM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BVM คือ -- USD
ปีนี้ BVM จะสูงขึ้นอีกไหม?
BVM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BVM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BVM (BVM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

$113,875.13

$4,061.83

$0.03609

$3.4277

$197.13

$4,061.83

$113,875.13

$197.13

$2.6320

$0.19811

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009341

$1.564

$0.0000000408

$0.010890

$1.564

$0.00178

$0.0000000000000000073

