ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BON

ข้อมูลราคา BON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BON

โทเคโนมิกส์ BON

การคาดการณ์ราคา BON

Built on Nothing โลโก้

Built on Nothing ราคา (BON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BON เป็น USD

$0.00016098
$0.00016098$0.00016098
-21.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Built on Nothing (BON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:33:22 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Built on Nothing (BON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019941
$ 0.0019941$ 0.0019941

$ 0
$ 0$ 0

-1.72%

-21.79%

-6.20%

-6.20%

ราคาเรียลไทม์ Built on Nothing (BON) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BON คือ $ 0.0019941 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BON มีการเปลี่ยนแปลง -1.72% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -21.79% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Built on Nothing (BON) ข้อมูลการตลาด

$ 133.82K
$ 133.82K$ 133.82K

--
----

$ 160.87K
$ 160.87K$ 160.87K

831.27M
831.27M 831.27M

999,320,481.906046
999,320,481.906046 999,320,481.906046

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Built on Nothing คือ $ 133.82K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BON คือ 831.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 999320481.906046 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 160.87K

ประวัติราคา Built on Nothing (BON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Built on Nothing เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Built on Nothing เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Built on Nothing เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Built on Nothing เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-21.79%
30 วัน$ 0-35.36%
60 วัน$ 0-58.99%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Built on Nothing (BON)

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Built on Nothing (BON) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Built on Nothing (USD)

Built on Nothing (BON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Built on Nothing (BON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Built on Nothing

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Built on Nothing ตอนนี้!

BON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Built on Nothing (BON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Built on Nothing (BON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Built on Nothing (BON)

วันนี้ Built on Nothing (BON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BON เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BON เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Built on Nothing คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BON คือ $ 133.82K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BON คือ 831.27M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BON คือเท่าใด?
BON ถึงราคา ATH ที่ 0.0019941 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BON คือเท่าไร?
BON ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BON คือ -- USD
ปีนี้ BON จะสูงขึ้นอีกไหม?
BON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:33:22 (UTC+8)

