ราคาปัจจุบัน Bonk Computer Token วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BCT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BCT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

--
----
-4.00%1D
Bonk Computer Token (BCT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:37:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bonk Computer Token (BCT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.08%

-4.03%

-2.69%

-2.69%

ราคาเรียลไทม์ Bonk Computer Token (BCT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBCT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BCT คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BCT มีการเปลี่ยนแปลง -1.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.69% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bonk Computer Token (BCT) ข้อมูลการตลาด

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

--
----

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

999.98M
999.98M 999.98M

999,976,673.570317
999,976,673.570317 999,976,673.570317

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bonk Computer Token คือ $ 10.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BCT คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999976673.570317 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.29K

ประวัติราคา Bonk Computer Token (BCT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bonk Computer Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bonk Computer Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bonk Computer Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bonk Computer Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.03%
30 วัน$ 0-26.84%
60 วัน$ 0-69.71%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Bonk Computer Token (BCT)

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

Bonk Computer Token (BCT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Bonk Computer Token (USD)

Bonk Computer Token (BCT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bonk Computer Token (BCT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bonk Computer Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bonk Computer Token ตอนนี้!

BCT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Bonk Computer Token (BCT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bonk Computer Token (BCT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BCTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bonk Computer Token (BCT)

วันนี้ Bonk Computer Token (BCT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BCT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BCT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BCT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bonk Computer Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BCT คือ $ 10.29K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BCT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BCT คือ 999.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BCT คือเท่าใด?
BCT ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BCT คือเท่าไร?
BCT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BCT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BCT คือ -- USD
ปีนี้ BCT จะสูงขึ้นอีกไหม?
BCT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BCT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:37:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bonk Computer Token (BCT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

