ราคาปัจจุบัน Blade วันนี้ คือ 0.01323113 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLADE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BLADE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BLADE

ข้อมูลราคา BLADE

เอกสารไวท์เปเปอร์ BLADE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BLADE

โทเคโนมิกส์ BLADE

การคาดการณ์ราคา BLADE

Blade โลโก้

Blade ราคา (BLADE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BLADE เป็น USD

$0.01323133
$0.01323133$0.01323133
+0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Blade (BLADE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:33:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Blade (BLADE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01260924
$ 0.01260924$ 0.01260924
ต่ำสุด 24h
$ 0.01388967
$ 0.01388967$ 0.01388967
สูงสุด 24h

$ 0.01260924
$ 0.01260924$ 0.01260924

$ 0.01388967
$ 0.01388967$ 0.01388967

$ 0.702613
$ 0.702613$ 0.702613

$ 0.00579944
$ 0.00579944$ 0.00579944

-0.00%

+0.28%

+20.88%

+20.88%

ราคาเรียลไทม์ Blade (BLADE) คือ $0.01323113 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBLADE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01260924 และราคาสูงสุด $ 0.01388967 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BLADE คือ $ 0.702613 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00579944

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BLADE มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +20.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Blade (BLADE) ข้อมูลการตลาด

$ 66.87K
$ 66.87K$ 66.87K

--
----

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

5.05M
5.05M 5.05M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Blade คือ $ 66.87K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BLADE คือ 5.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.32M

ประวัติราคา Blade (BLADE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Blade เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blade เป็น USD เท่ากับ $ +0.0039076382
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blade เป็น USD เท่ากับ $ +0.0044489502
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blade เป็น USD เท่ากับ $ +0.002725871060554614

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.28%
30 วัน$ +0.0039076382+29.53%
60 วัน$ +0.0044489502+33.62%
90 วัน$ +0.002725871060554614+25.95%

อะไรคือ Blade (BLADE)

Blade Games is an on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

We are one of the largest on-chain game ecosystems on both Arbitrum and Mantle with over 850k registered users and 5 eco games. Project has a reportedly monthly eco revenue over $300k (in ETH value), and active on-chain addresses over 200k.

Recent $2.4mm seed round was coled by PTC Crypto and IOSG ventures, with participation from Animoca Ventures, ForesightX, Mantle Eco Fund and more. Key partners include Arbitrum, Mantle, 0G Labs and Delphinus Lab.

Whitepaper: https://docs.bladedao.games/ Website: https://www.bladedao.games X: https://twitter.com/BladeGamesHQ Discord: https://discord.gg/bladegames

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Blade (USD)

Blade (BLADE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Blade (BLADE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Blade

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Blade ตอนนี้!

BLADE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Blade (BLADE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Blade (BLADE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BLADEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Blade (BLADE)

วันนี้ Blade (BLADE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BLADE เป็นUSD คือ 0.01323113 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BLADE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BLADE เป็น USD คือ $ 0.01323113 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Blade คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BLADE คือ $ 66.87K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BLADE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BLADE คือ 5.05M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BLADE คือเท่าใด?
BLADE ถึงราคา ATH ที่ 0.702613 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BLADE คือเท่าไร?
BLADE ถึงราคา ATL ที่ 0.00579944 USD
ปริมาณการเทรดของ BLADE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BLADE คือ -- USD
ปีนี้ BLADE จะสูงขึ้นอีกไหม?
BLADE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BLADE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:33:24 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

