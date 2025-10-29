ราคาปัจจุบัน BeraFi วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BERAFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BERAFI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BeraFi วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BERAFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BERAFI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BERAFI

ข้อมูลราคา BERAFI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BERAFI

โทเคโนมิกส์ BERAFI

การคาดการณ์ราคา BERAFI

BeraFi โลโก้

BeraFi ราคา (BERAFI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BERAFI เป็น USD

--
----
+4.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BeraFi (BERAFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:35:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BeraFi (BERAFI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00315972
$ 0.00315972$ 0.00315972

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

+4.38%

-0.81%

-0.81%

ราคาเรียลไทม์ BeraFi (BERAFI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBERAFI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BERAFI คือ $ 0.00315972 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BERAFI มีการเปลี่ยนแปลง -0.93% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.38% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.81% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BeraFi (BERAFI) ข้อมูลการตลาด

$ 5.16K
$ 5.16K$ 5.16K

--
----

$ 23.19K
$ 23.19K$ 23.19K

178.06M
178.06M 178.06M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BeraFi คือ $ 5.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BERAFI คือ 178.06M โดยมีอุปทานรวมที่ 800000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 23.19K

ประวัติราคา BeraFi (BERAFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BeraFi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BeraFi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BeraFi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BeraFi เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+4.38%
30 วัน$ 0-4.49%
60 วัน$ 0-37.25%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BeraFi (BERAFI)

BeraFi is a DeFi platform built on Berachain, designed to simplify trading and asset management through account abstraction, social logins, and gas-sponsored transactions. It aggregates liquidity across Berachain DEXes to ensure optimal pricing and enables batch transactions, allowing users to swap multiple tokens in a single step. By removing traditional wallet setup requirements and streamlining approvals, BeraFi enhances accessibility and security. The platform’s automation reduces the need for manual interactions, making DeFi as intuitive as Web2 applications. BeraFi also introduces the $BERAFI token, which supports governance, liquidity incentives, and a buyback mechanism to sustain ecosystem growth.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BeraFi (USD)

BeraFi (BERAFI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BeraFi (BERAFI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BeraFi

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BeraFi ตอนนี้!

BERAFI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BeraFi (BERAFI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BeraFi (BERAFI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BERAFIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BeraFi (BERAFI)

วันนี้ BeraFi (BERAFI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BERAFI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BERAFI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BERAFI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BeraFi คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BERAFI คือ $ 5.16K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BERAFI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BERAFI คือ 178.06M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BERAFI คือเท่าใด?
BERAFI ถึงราคา ATH ที่ 0.00315972 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BERAFI คือเท่าไร?
BERAFI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BERAFI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BERAFI คือ -- USD
ปีนี้ BERAFI จะสูงขึ้นอีกไหม?
BERAFI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BERAFI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:35:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BeraFi (BERAFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

