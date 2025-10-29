ราคาปัจจุบัน Avo วันนี้ คือ 0.01339083 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AVO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Avo วันนี้ คือ 0.01339083 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AVO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AVO

ข้อมูลราคา AVO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AVO

โทเคโนมิกส์ AVO

การคาดการณ์ราคา AVO

Avo โลโก้

Avo ราคา (AVO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AVO เป็น USD

-9.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Avo (AVO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:00:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Avo (AVO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+0.71%

-9.98%

-10.41%

-10.41%

ราคาเรียลไทม์ Avo (AVO) คือ $0.01339083 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAVO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01315663 และราคาสูงสุด $ 0.01495446 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AVO คือ $ 0.02710749 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AVO มีการเปลี่ยนแปลง +0.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Avo (AVO) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Avo คือ $ 13.33M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AVO คือ 999.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 999969427.867898 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.33M

ประวัติราคา Avo (AVO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Avo เป็น USD เท่ากับ $ -0.00148513449674878
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Avo เป็น USD เท่ากับ $ -0.0031923122
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Avo เป็น USD เท่ากับ $ +0.0474634246
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Avo เป็น USD เท่ากับ $ +0.0081665413250814244

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00148513449674878-9.98%
30 วัน$ -0.0031923122-23.83%
60 วัน$ +0.0474634246+354.45%
90 วัน$ +0.0081665413250814244+156.32%

อะไรคือ Avo (AVO)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Avo (USD)

Avo (AVO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Avo (AVO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Avo

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Avo ตอนนี้!

AVO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Avo (AVO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Avo (AVO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AVOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Avo (AVO)

วันนี้ Avo (AVO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AVO เป็นUSD คือ 0.01339083 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AVO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AVO เป็น USD คือ $ 0.01339083 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Avo คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AVO คือ $ 13.33M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AVO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AVO คือ 999.97M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AVO คือเท่าใด?
AVO ถึงราคา ATH ที่ 0.02710749 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AVO คือเท่าไร?
AVO ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ AVO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AVO คือ -- USD
ปีนี้ AVO จะสูงขึ้นอีกไหม?
AVO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AVO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:00:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Avo (AVO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

