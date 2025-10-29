ราคาปัจจุบัน AnonymousCodingCult วันนี้ คือ 0.092132 USD ติดตามการอัปเดตราคา ACC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ACC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AnonymousCodingCult วันนี้ คือ 0.092132 USD ติดตามการอัปเดตราคา ACC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ACC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 ACC เป็น USD

$0.092132
$0.092132$0.092132
-5.30%1D
AnonymousCodingCult (ACC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:49:23 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AnonymousCodingCult (ACC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.090133
$ 0.090133$ 0.090133
ต่ำสุด 24h
$ 0.097771
$ 0.097771$ 0.097771
สูงสุด 24h

$ 0.090133
$ 0.090133$ 0.090133

$ 0.097771
$ 0.097771$ 0.097771

$ 0.188123
$ 0.188123$ 0.188123

$ 0.02861669
$ 0.02861669$ 0.02861669

-0.33%

-5.33%

-8.30%

-8.30%

ราคาเรียลไทม์ AnonymousCodingCult (ACC) คือ $0.092132 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดACC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.090133 และราคาสูงสุด $ 0.097771 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ACC คือ $ 0.188123 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02861669

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ACC มีการเปลี่ยนแปลง -0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.30% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AnonymousCodingCult (ACC) ข้อมูลการตลาด

$ 626.72K
$ 626.72K$ 626.72K

--
----

$ 626.72K
$ 626.72K$ 626.72K

6.80M
6.80M 6.80M

6,802,446.508153
6,802,446.508153 6,802,446.508153

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AnonymousCodingCult คือ $ 626.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ACC คือ 6.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 6802446.508153 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 626.72K

ประวัติราคา AnonymousCodingCult (ACC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AnonymousCodingCult เป็น USD เท่ากับ $ -0.00518959854063138
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AnonymousCodingCult เป็น USD เท่ากับ $ -0.0171285457
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AnonymousCodingCult เป็น USD เท่ากับ $ -0.0377894691
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AnonymousCodingCult เป็น USD เท่ากับ $ +0.03384618181452599

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00518959854063138-5.33%
30 วัน$ -0.0171285457-18.59%
60 วัน$ -0.0377894691-41.01%
90 วัน$ +0.03384618181452599+58.07%

อะไรคือ AnonymousCodingCult (ACC)

Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

AnonymousCodingCult (ACC) ทรัพยากร

การคาดการณ์ราคา AnonymousCodingCult (USD)

AnonymousCodingCult (ACC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AnonymousCodingCult (ACC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AnonymousCodingCult

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AnonymousCodingCult ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ AnonymousCodingCult (ACC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AnonymousCodingCult (ACC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ACCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AnonymousCodingCult (ACC)

วันนี้ AnonymousCodingCult (ACC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ACC เป็นUSD คือ 0.092132 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ACC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ACC เป็น USD คือ $ 0.092132 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AnonymousCodingCult คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ACC คือ $ 626.72K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ACC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ACC คือ 6.80M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ACC คือเท่าใด?
ACC ถึงราคา ATH ที่ 0.188123 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ACC คือเท่าไร?
ACC ถึงราคา ATL ที่ 0.02861669 USD
ปริมาณการเทรดของ ACC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ACC คือ -- USD
ปีนี้ ACC จะสูงขึ้นอีกไหม?
ACC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ACC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AnonymousCodingCult (ACC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

