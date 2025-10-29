ราคาปัจจุบัน aixrp วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIXRP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIXRP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน aixrp วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIXRP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIXRP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIXRP

ข้อมูลราคา AIXRP

เอกสารไวท์เปเปอร์ AIXRP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AIXRP

โทเคโนมิกส์ AIXRP

การคาดการณ์ราคา AIXRP

aixrp โลโก้

aixrp ราคา (AIXRP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AIXRP เป็น USD

$0.00023446
-2.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
aixrp (AIXRP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:30:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา aixrp (AIXRP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00198245
$ 0
-1.35%

-2.50%

+30.58%

+30.58%

ราคาเรียลไทม์ aixrp (AIXRP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAIXRP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AIXRP คือ $ 0.00198245 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AIXRP มีการเปลี่ยนแปลง -1.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +30.58% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

aixrp (AIXRP) ข้อมูลการตลาด

$ 68.89K
--
$ 234.46K
293.80M
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aixrp คือ $ 68.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIXRP คือ 293.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 234.46K

ประวัติราคา aixrp (AIXRP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา aixrp เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aixrp เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aixrp เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา aixrp เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.50%
30 วัน$ 0+12.15%
60 วัน$ 0-61.84%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ aixrp (AIXRP)

A significant portion of $aixrp holdings is dedicated to rewarding community members who produce high-quality content—ranging from in-depth articles, tutorials, and analyses to creative projects and social-media posts that explore $aixrp applications and the wider XRPL ecosystem.

AI-driven evaluation mechanisms will surface and assess top contributions, enabling automated and equitable distribution of $aixrp rewards. This establishes a merit-based SocialFi model in which value flows directly to creators, bypassing centralized platform gatekeepers.

The XRPL’s combination of rapid settlement times, minimal transaction fees, native decentralized exchange functionality, and proven scalability provides an ideal on-chain framework for transparent, cost-effective reward distribution and sustainable community growth.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา aixrp (USD)

aixrp (AIXRP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ aixrp (AIXRP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ aixrp

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา aixrp ตอนนี้!

AIXRP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ aixrp (AIXRP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ aixrp (AIXRP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AIXRPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ aixrp (AIXRP)

วันนี้ aixrp (AIXRP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AIXRP เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AIXRP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AIXRP เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ aixrp คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AIXRP คือ $ 68.89K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AIXRP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AIXRP คือ 293.80M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AIXRP คือเท่าใด?
AIXRP ถึงราคา ATH ที่ 0.00198245 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AIXRP คือเท่าไร?
AIXRP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ AIXRP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AIXRP คือ -- USD
ปีนี้ AIXRP จะสูงขึ้นอีกไหม?
AIXRP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AIXRP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:30:34 (UTC+8)

