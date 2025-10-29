ราคาปัจจุบัน AdZilla วันนี้ คือ 0.0003749 USD ติดตามการอัปเดตราคา ADZILLA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ADZILLA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AdZilla วันนี้ คือ 0.0003749 USD ติดตามการอัปเดตราคา ADZILLA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ADZILLA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ADZILLA

ข้อมูลราคา ADZILLA

เอกสารไวท์เปเปอร์ ADZILLA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ADZILLA

โทเคโนมิกส์ ADZILLA

การคาดการณ์ราคา ADZILLA

AdZilla โลโก้

AdZilla ราคา (ADZILLA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ADZILLA เป็น USD

$0.00037477
+2.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AdZilla (ADZILLA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:24:10 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AdZilla (ADZILLA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00035663
ต่ำสุด 24h
$ 0.00037855
สูงสุด 24h

$ 0.00035663
$ 0.00037855
$ 0.00038032
$ 0.00011699
+0.78%

+1.83%

+5.95%

+5.95%

ราคาเรียลไทม์ AdZilla (ADZILLA) คือ $0.0003749 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดADZILLA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00035663 และราคาสูงสุด $ 0.00037855 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ADZILLA คือ $ 0.00038032 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00011699

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ADZILLA มีการเปลี่ยนแปลง +0.78% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.83% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AdZilla (ADZILLA) ข้อมูลการตลาด

$ 372.79K
--
$ 372.79K
999.93M
999,931,599.874866
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AdZilla คือ $ 372.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ADZILLA คือ 999.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 999931599.874866 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 372.79K

ประวัติราคา AdZilla (ADZILLA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AdZilla เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AdZilla เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007690590
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AdZilla เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AdZilla เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.83%
30 วัน$ +0.0007690590+205.14%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ AdZilla (ADZILLA)

AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it’s a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา AdZilla (USD)

AdZilla (ADZILLA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AdZilla (ADZILLA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AdZilla

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AdZilla ตอนนี้!

ADZILLA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ AdZilla (ADZILLA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AdZilla (ADZILLA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ADZILLAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AdZilla (ADZILLA)

วันนี้ AdZilla (ADZILLA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ADZILLA เป็นUSD คือ 0.0003749 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ADZILLA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ADZILLA เป็น USD คือ $ 0.0003749 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AdZilla คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ADZILLA คือ $ 372.79K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ADZILLA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ADZILLA คือ 999.93M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ADZILLA คือเท่าใด?
ADZILLA ถึงราคา ATH ที่ 0.00038032 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ADZILLA คือเท่าไร?
ADZILLA ถึงราคา ATL ที่ 0.00011699 USD
ปริมาณการเทรดของ ADZILLA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ADZILLA คือ -- USD
ปีนี้ ADZILLA จะสูงขึ้นอีกไหม?
ADZILLA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ADZILLA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:24:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AdZilla (ADZILLA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

