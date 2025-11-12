โทเคโนมิกส์ Boundless (ZKC)

โทเคโนมิกส์ Boundless (ZKC)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Boundless (ZKC) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:35:25 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Boundless (ZKC)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Boundless (ZKC) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 37.51M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 200.94M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 186.70M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 1.8
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.10926744882772854
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.1867
ข้อมูล Boundless (ZKC)

Boundless คือเครือข่าย Zero-Knowledge แบบไร้ขอบเขตและไร้สิทธิ์ควบคุม ที่เปิดพลังของ ZK ให้กับทุกเชน โดยขับเคลื่อนด้วย zkVMs บน RISC-V และกลไครหัสลับแบบใหม่ที่จดสิทธิบัตรแล้วชื่อว่า Proof of Verifiable Work (PoVW) ซึ่งให้แรงจูงใจแก่เครือข่ายนักขุด ZK แบบกระจายศูนย์ผ่านโทเคนประจำเครือข่ายคือ Zero Knowledge Coin ($ZKC) เทคโนโลยีของ Boundless ถูกพัฒนาและเปิดตัวโดย RISC Zero ผู้สร้าง zkVM บน RISC-V รายแรกของโลก โดยระบบนี้สามารถรองรับการพิสูจน์แบบ ZK ในระดับที่ขยายได้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เติบโตขึ้นของ Web3 สำหรับการใช้งาน ZK proof จาก L1, L2, บริดจ์, แอปพลิเคชัน DeFi และอื่น ๆ อีกมากมาย

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://boundless.network/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://read.boundless.network/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x15247e6E23D3923a853cCf15940A20CCdf16e94a

โทเคโนมิกส์ Boundless (ZKC): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Boundless (ZKC) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นZKC สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น ZKC ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ZKC แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น ZKCกัน!

วิธีการซื้อ ZKC

สนใจเพิ่ม Boundless (ZKC) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ ZKC รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Boundless (ZKC)

การวิเคราะห์ประวัติราคา ZKC ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา ZKC

อยากรู้ว่า ZKC จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา ZKC ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว