ราคาปัจจุบัน WEB3D วันนี้ คือ 0.12467 USD ติดตามการอัปเดตราคา WEB3D เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WEB3D ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

WEB3D โลโก้

ราคา WEB3D(WEB3D)

ราคาปัจจุบัน 1 WEB3D เป็น USD

+256.20%1D
USD
WEB3D (WEB3D) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:25:06 (UTC+8)

ข้อมูลราคา WEB3D (WEB3D) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+9.16%

+256.20%

+256.20%

+256.20%

ราคาเรียลไทม์ WEB3D (WEB3D) คือ $ 0.12467 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWEB3D ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.035 และราคาสูงสุด $ 0.191 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WEB3D คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WEB3D มีการเปลี่ยนแปลง +9.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +256.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +256.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

WEB3D (WEB3D) ข้อมูลการตลาด

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WEB3D คือ $ 623.35K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.22K อุปทานหมุนเวียนของ WEB3D คือ 5.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 24.93M

ประวัติราคา WEB3D (WEB3D) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา WEB3D ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.08967+256.20%
30 วัน$ +0.08967+256.20%
60 วัน$ +0.08967+256.20%
90 วัน$ +0.08967+256.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา WEB3D ในวันนี้

วันนี้ WEB3D บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.08967 (+256.20%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา WEB3D ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.08967 (+256.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา WEB3D ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WEB3D เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.08967 (+256.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา WEB3D ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.08967 (+256.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา WEB3D (WEB3D) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา WEB3Dทันที

อะไรคือ WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน WEB3D ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบWEB3Dความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ WEB3D บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ WEB3D ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา WEB3D (USD)

WEB3D (WEB3D) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ WEB3D (WEB3D) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ WEB3D

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา WEB3D ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ WEB3D (WEB3D)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ WEB3D (WEB3D) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WEB3Dโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ WEB3D (WEB3D)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ WEB3Dใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ WEB3D บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

WEB3D เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 WEB3D(WEB3D) เป็น VND
1 WEB3D(WEB3D) เป็น AUD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น GBP
1 WEB3D(WEB3D) เป็น EUR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น USD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MYR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น TRY
1 WEB3D(WEB3D) เป็น JPY
1 WEB3D(WEB3D) เป็น ARS
1 WEB3D(WEB3D) เป็น RUB
1 WEB3D(WEB3D) เป็น INR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น IDR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น PHP
1 WEB3D(WEB3D) เป็น EGP
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BRL
1 WEB3D(WEB3D) เป็น CAD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BDT
1 WEB3D(WEB3D) เป็น NGN
1 WEB3D(WEB3D) เป็น COP
1 WEB3D(WEB3D) เป็น ZAR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น UAH
1 WEB3D(WEB3D) เป็น TZS
1 WEB3D(WEB3D) เป็น VES
1 WEB3D(WEB3D) เป็น CLP
1 WEB3D(WEB3D) เป็น PKR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น KZT
1 WEB3D(WEB3D) เป็น THB
1 WEB3D(WEB3D) เป็น TWD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น AED
1 WEB3D(WEB3D) เป็น CHF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น HKD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น AMD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MAD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MXN
1 WEB3D(WEB3D) เป็น SAR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น ETB
1 WEB3D(WEB3D) เป็น KES
1 WEB3D(WEB3D) เป็น JOD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น PLN
1 WEB3D(WEB3D) เป็น RON
1 WEB3D(WEB3D) เป็น SEK
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BGN
1 WEB3D(WEB3D) เป็น HUF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น CZK
1 WEB3D(WEB3D) เป็น KWD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น ILS
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BOB
1 WEB3D(WEB3D) เป็น AZN
1 WEB3D(WEB3D) เป็น TJS
1 WEB3D(WEB3D) เป็น GEL
1 WEB3D(WEB3D) เป็น AOA
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BHD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BMD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น DKK
1 WEB3D(WEB3D) เป็น HNL
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MUR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น NAD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น NOK
1 WEB3D(WEB3D) เป็น NZD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น PAB
1 WEB3D(WEB3D) เป็น PGK
1 WEB3D(WEB3D) เป็น QAR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น RSD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น UZS
1 WEB3D(WEB3D) เป็น ALL
1 WEB3D(WEB3D) เป็น ANG
1 WEB3D(WEB3D) เป็น AWG
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BBD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BAM
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BIF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BND
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BSD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น JMD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น KHR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น KMF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น LAK
1 WEB3D(WEB3D) เป็น LKR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MDL
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MGA
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MOP
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MVR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MWK
1 WEB3D(WEB3D) เป็น MZN
1 WEB3D(WEB3D) เป็น NPR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น PYG
1 WEB3D(WEB3D) เป็น RWF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น SBD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น SCR
1 WEB3D(WEB3D) เป็น SRD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น SVC
1 WEB3D(WEB3D) เป็น SZL
1 WEB3D(WEB3D) เป็น TMT
1 WEB3D(WEB3D) เป็น TND
1 WEB3D(WEB3D) เป็น TTD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น UGX
1 WEB3D(WEB3D) เป็น XAF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น XCD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น XOF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น XPF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BWP
1 WEB3D(WEB3D) เป็น BZD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น CVE
1 WEB3D(WEB3D) เป็น DJF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น DOP
1 WEB3D(WEB3D) เป็น DZD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น FJD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น GNF
1 WEB3D(WEB3D) เป็น GTQ
1 WEB3D(WEB3D) เป็น GYD
1 WEB3D(WEB3D) เป็น ISK
WEB3D ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก WEB3D ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ WEB3D อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WEB3D

วันนี้ WEB3D (WEB3D) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WEB3D เป็นUSD คือ 0.12467 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WEB3D เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WEB3D เป็น USD คือ $ 0.12467 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ WEB3D คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WEB3D คือ $ 623.35K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WEB3D คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WEB3D คือ 5.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WEB3D คือเท่าใด?
WEB3D ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WEB3D คือเท่าไร?
WEB3D ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ WEB3D คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WEB3D คือ $ 55.22K USD
ปีนี้ WEB3D จะสูงขึ้นอีกไหม?
WEB3D อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WEB3D เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:25:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WEB3D (WEB3D)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

