ราคาปัจจุบัน Warplet วันนี้ คือ 0.000008093 USD มูลค่าตลาด WARP เท่ากับ -- USD ติดตามการอัปเดตราคา WARP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WARP

ข้อมูลราคา WARP

WARP คืออะไร

โทเคโนมิกส์ WARP

การคาดการณ์ราคา WARP

ประวัติ WARP

WARP คู่มือการซื้อ

$0.000008093
Warplet (WARP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-12-06 05:43:14 (UTC+8)

ราคา Warplet วันนี้

ราคาปัจจุบัน Warplet (WARP) วันนี้ $ 0.000008093, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WARP เป็น USD คือ $ 0.000008093 ต่อ WARP.

Warplet มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- WARP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WARP เทรดระหว่าง $ 0.000008093 (ต่ำ) กับ $ 0.000009332 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WARP เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 54.45K.

Warplet (WARP) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 54.45K
$ 54.45K$ 54.45K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Warplet คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.45K อุปทานหมุนเวียนของ WARP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Warplet USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
ต่ำสุด 24h
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
สูงสุด 24h

$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093

$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332

--
----

--
----

-0.23%

-9.75%

-10.06%

-10.06%

ประวัติราคา Warplet (WARP) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00000087431-9.75%
30 วัน$ -0.000010747-57.05%
60 วัน$ -0.000011907-59.54%
90 วัน$ -0.000011907-59.54%
การเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ในวันนี้

วันนี้ WARP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00000087431 (-9.75%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000010747 (-57.05%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WARP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000011907 (-59.54%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.000011907 (-59.54%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Warplet (WARP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Warpletทันที

การวิเคราะห์ AI สำหรับ Warplet

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด Warplet แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Warplet?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Warplet (WARP):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานแลกเปลี่ยน
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและการนำไปใช้ในระบบนิเวศของ Warplet
4. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาโครงการต่างๆ
5. โทเค็นเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลไกการออกโทเค็นและรางวัลจากการ staking
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ DeFi
7. การแข่งขันจากโทเค็นเกมบล็อกเชนหรือเมตาเวิร์สที่คล้ายคลึงกัน
8. การเติบโตของชุมชนและความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย
9. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Warplet

การคาดการณ์ราคา Warplet (WARP) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WARP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Warplet (WARP) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Warplet อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Warplet จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2025–2026? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WARP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2025–2026 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Warplet

วิธีการซื้อและลงทุน Warplet

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Warplet หรือยัง? การซื้อ WARP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Warplet ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Warplet (WARP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Warplet จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Warplet (WARP)

คุณสามารถทำอะไรกับ Warplet ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Warplet ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Warplet (WARP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Warplet (WARP)

WARP คือมาสคอตของ Farcaster ที่ผสมผสานวัฒนธรรมมีม Clanker เข้ากับอัตลักษณ์ของชุมชนและการมีส่วนร่วมในแชต

Warplet ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Warplet ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Warplet

1 Warplet จะมีค่าเท่าไรในปี 2030?
หาก Warplet เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ $-- ในปี 2026 $-- ในปี 2030 $-- ในปี 2035 และ $-- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดราคา Warplet ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-12-06 05:43:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Warplet (WARP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
12-05 20:29:54นโยบายสกุลเงิน
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีฉันทามติสูงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 30 ปีกำลังจะมาถึง
12-05 15:24:33อัพเดทอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมก่อตั้ง Solana: มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดจะยังคงเพิ่มขึ้น ในที่สุดจะกลายเป็นการแข่งขันเพื่อส่วนแบ่งตลาดบล็อกเชน
12-04 09:24:58อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตกลับมาฟื้นตัว เงินทุนไหลเข้า ETF แตะ 1.1 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์
12-03 18:46:22นโยบายสกุลเงิน
กฎหมายใหม่ของสหราชอาณาจักร: คริปโตเคอร์เรนซีถูกรวมเข้าในระบบคุ้มครอง "ทรัพย์สินส่วนบุคคล"
12-03 10:11:55อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตแสดงการฟื้นตัวพร้อมกำไรอย่างกว้างขวาง SUI และ PENGU เพิ่มขึ้นกว่า 20%
12-03 06:23:37อัพเดทอุตสาหกรรม
$376 ล้านถูกชำระบัญชีทั่วตลาดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นสถานะชอร์ต

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Warplet

WARP USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ WARP โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส WARP USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Warplet (WARP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Warplet ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WARP/USDT
$0.000008093
$0.000008093$0.000008093
-9.69%
0.00% (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

