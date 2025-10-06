Warplet (WARP) กราฟราคาสด
ราคา Warplet วันนี้
ราคาปัจจุบัน Warplet (WARP) วันนี้ $ 0.000008093, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WARP เป็น USD คือ $ 0.000008093 ต่อ WARP.
Warplet มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- WARP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WARP เทรดระหว่าง $ 0.000008093 (ต่ำ) กับ $ 0.000009332 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WARP เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 54.45K.
Warplet (WARP) ข้อมูลการตลาด
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Warplet คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.45K อุปทานหมุนเวียนของ WARP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --
ประวัติราคา Warplet USD
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
ต่ำสุด 24h
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
สูงสุด 24h
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
-0.23%
-9.75%
-10.06%
-10.06%
ประวัติราคา Warplet (WARP) USD
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00000087431
|-9.75%
|30 วัน
|$ -0.000010747
|-57.05%
|60 วัน
|$ -0.000011907
|-59.54%
|90 วัน
|$ -0.000011907
|-59.54%
การเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ในวันนี้
วันนี้ WARP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00000087431 (-9.75%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000010747 (-57.05%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WARP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000011907 (-59.54%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา Warplet ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.000011907 (-59.54%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Warplet (WARP) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Warpletทันที
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด Warplet แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้
ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Warplet?
ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Warplet (WARP):
1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานแลกเปลี่ยน
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและการนำไปใช้ในระบบนิเวศของ Warplet
4. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาโครงการต่างๆ
5. โทเค็นเศรษฐศาสตร์ รวมถึงกลไกการออกโทเค็นและรางวัลจากการ staking
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ DeFi
7. การแข่งขันจากโทเค็นเกมบล็อกเชนหรือเมตาเวิร์สที่คล้ายคลึงกัน
8. การเติบโตของชุมชนและความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย
9. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง
การคาดการณ์ราคา Warplet
การคาดการณ์ราคา Warplet (WARP) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WARP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา Warplet (WARP) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Warplet อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Warplet จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2025–2026? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WARP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2025–2026 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Warplet
วิธีการซื้อและลงทุน Warplet
วิธีการซื้อและลงทุน Warplet

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Warplet หรือยัง? การซื้อ WARP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Warplet จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Warplet ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Warplet ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Warplet (WARP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Warplet (WARP)
WARP คือมาสคอตของ Farcaster ที่ผสมผสานวัฒนธรรมมีม Clanker เข้ากับอัตลักษณ์ของชุมชนและการมีส่วนร่วมในแชต
WARP คือมาสคอตของ Farcaster ที่ผสมผสานวัฒนธรรมมีม Clanker เข้ากับอัตลักษณ์ของชุมชนและการมีส่วนร่วมในแชต
Warplet ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Warplet ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Warplet
หาก Warplet เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ $-- ในปี 2026 $-- ในปี 2030 $-- ในปี 2035 และ $-- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดราคา Warplet ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Warplet วันนี้คือ $ 0.000008093 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Warplet ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน WARP โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Warplet มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน WARP จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Warplet ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา WARP เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ WARP ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
BTC
89,259.31
-1.31%
ETH
3,025.62
-2.58%
SOL
132.5
-1.87%
UCN
1,640.1
0.00%
USDC
0.9996
-0.01%
ราคา Warplet อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Warplet (WARP) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Warplet (WARP)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|12-05 20:29:54
|นโยบายสกุลเงิน
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีฉันทามติสูงในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 30 ปีกำลังจะมาถึง
|12-05 15:24:33
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมก่อตั้ง Solana: มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดจะยังคงเพิ่มขึ้น ในที่สุดจะกลายเป็นการแข่งขันเพื่อส่วนแบ่งตลาดบล็อกเชน
|12-04 09:24:58
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตกลับมาฟื้นตัว เงินทุนไหลเข้า ETF แตะ 1.1 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์
|12-03 18:46:22
|นโยบายสกุลเงิน
กฎหมายใหม่ของสหราชอาณาจักร: คริปโตเคอร์เรนซีถูกรวมเข้าในระบบคุ้มครอง "ทรัพย์สินส่วนบุคคล"
|12-03 10:11:55
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตแสดงการฟื้นตัวพร้อมกำไรอย่างกว้างขวาง SUI และ PENGU เพิ่มขึ้นกว่า 20%
|12-03 06:23:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
$376 ล้านถูกชำระบัญชีทั่วตลาดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นสถานะชอร์ต
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น