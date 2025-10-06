ราคาปัจจุบัน Smart Pocket วันนี้ คือ 0.012883 USD ติดตามการอัปเดตราคา SP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Smart Pocket วันนี้ คือ 0.012883 USD ติดตามการอัปเดตราคา SP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Smart Pocket(SP)

ราคาปัจจุบัน 1 SP เป็น USD

Smart Pocket (SP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:19:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Smart Pocket (SP) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Smart Pocket (SP) คือ $ 0.012883 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0128 และราคาสูงสุด $ 0.014132 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SP คือ $ 0.023315600067172444 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.002919119255657682

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SP มีการเปลี่ยนแปลง -0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Smart Pocket (SP) ข้อมูลการตลาด

No.1019

$ 13.41M
$ 13.41M$ 13.41M

$ 195.78K
$ 195.78K$ 195.78K

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Smart Pocket คือ $ 13.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 195.78K อุปทานหมุนเวียนของ SP คือ 1.04B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.29B

ประวัติราคา Smart Pocket (SP) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Smart Pocket ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00003229-0.25%
30 วัน$ +0.012633+5,053.20%
60 วัน$ +0.012633+5,053.20%
90 วัน$ +0.012633+5,053.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา Smart Pocket ในวันนี้

วันนี้ SP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00003229 (-0.25%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Smart Pocket ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.012633 (+5,053.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Smart Pocket ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.012633 (+5,053.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Smart Pocket ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.012633 (+5,053.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Smart Pocket (SP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Smart Pocketทันที

อะไรคือ Smart Pocket (SP)

โทเคน SP คือสกุลเงินหลักของโทเคน IP ทำหน้าที่เป็นภาษาทางเศรษฐกิจสากลที่เชื่อมโยงตัวละคร เรื่องราว และงานศิลปะทุกชิ้นเข้าด้วยกัน นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เหล่าผู้สร้างและแฟน ๆ ทั่วโลกสามารถแบ่งปันความฝันของพวกเขาผ่านสกุลเงินเดียว — และปล่อยให้คุณค่าหมุนเวียนได้อย่างอิสระระหว่างกัน

Smart Pocket มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Smart Pocket ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Smart Pocket บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Smart Pocket ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Smart Pocket (USD)

Smart Pocket (SP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Smart Pocket (SP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Smart Pocket

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Smart Pocket ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Smart Pocket (SP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Smart Pocket (SP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Smart Pocket (SP)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Smart Pocketใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Smart Pocket บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Smart Pocket

วันนี้ Smart Pocket (SP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SP เป็นUSD คือ 0.012883 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SP เป็น USD คือ $ 0.012883 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Smart Pocket คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SP คือ $ 13.41M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SP คือ 1.04B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SP คือเท่าใด?
SP ถึงราคา ATH ที่ 0.023315600067172444 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SP คือเท่าไร?
SP ถึงราคา ATL ที่ 0.002919119255657682 USD
ปริมาณการเทรดของ SP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SP คือ $ 195.78K USD
ปีนี้ SP จะสูงขึ้นอีกไหม?
SP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:19:27 (UTC+8)

