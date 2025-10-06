ราคาปัจจุบัน Simon the Gator วันนี้ คือ 0.0001166 USD ติดตามการอัปเดตราคา SIMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SIMON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Simon the Gator วันนี้ คือ 0.0001166 USD ติดตามการอัปเดตราคา SIMON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SIMON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SIMON

ข้อมูลราคา SIMON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SIMON

โทเคโนมิกส์ SIMON

การคาดการณ์ราคา SIMON

ประวัติ SIMON

SIMON คู่มือการซื้อ

Simon the Gator โลโก้

ราคา Simon the Gator(SIMON)

ราคาปัจจุบัน 1 SIMON เป็น USD

+10.17%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:14:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Simon the Gator (SIMON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

+9.17%

+10.17%

-18.52%

-18.52%

ราคาเรียลไทม์ Simon the Gator (SIMON) คือ $ 0.0001166 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSIMON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0001039 และราคาสูงสุด $ 0.0001299 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SIMON คือ $ 0.00509385059964004 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000098669640871021

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SIMON มีการเปลี่ยนแปลง +9.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +10.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -18.52% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Simon the Gator (SIMON) ข้อมูลการตลาด

No.3187

93.73%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Simon the Gator คือ $ 75.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.20K อุปทานหมุนเวียนของ SIMON คือ 646.75M โดยมีอุปทานรวมที่ 690000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 80.45K

ประวัติราคา Simon the Gator (SIMON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Simon the Gator ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000010791+10.17%
30 วัน$ -0.0002264-66.01%
60 วัน$ -0.0015164-92.86%
90 วัน$ -0.0008834-88.34%
การเปลี่ยนแปลงราคา Simon the Gator ในวันนี้

วันนี้ SIMON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000010791 (+10.17%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Simon the Gator ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0002264 (-66.01%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Simon the Gator ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SIMON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0015164 (-92.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Simon the Gator ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0008834 (-88.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Simon the Gator (SIMON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Simon the Gatorทันที

อะไรคือ Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator เป็นมีมคอยน์สายดุที่เปิดตัวแบบไม่แคร์ใคร สร้างขึ้นเพื่อ “ล้างหนองน้ำคริปโต” ให้หมดไปจากพวกมิจฉาชีพ มืออ่อน และพวกปั่นตลาด ด้วยมาสคอตที่ได้แรงบันดาลใจจาก Matt Furie ซึ่งไม่ทนกับ “น้ำตาจระเข้” เลยแม้แต่น้อย ชุมชน $SIMON เติบโตจากการแซะคนเห็นต่าง ท้าทายกฎเกณฑ์ และสร้างกระแสด้วยการพูดจาตรง ๆ แบบไม่กรอง ด้วยราคาที่พุ่งแรง ฐานแฟนคลับที่ขยายตัวต่อเนื่อง และ Telegram ที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้ใคร Simon the Gator วางตัวเป็นทั้งขบวนการและมีม ที่ให้รางวัลกับคนกล้าฝ่าคลื่น และหัวเราะใส่คนที่เล่นแบบเซฟ ๆ

Simon the Gator มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Simon the Gator ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSIMONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Simon the Gator บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Simon the Gator ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Simon the Gator (USD)

Simon the Gator (SIMON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Simon the Gator (SIMON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Simon the Gator

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Simon the Gator ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Simon the Gator (SIMON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Simon the Gator (SIMON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SIMONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Simon the Gator (SIMON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Simon the Gatorใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Simon the Gator บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SIMON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Simon the Gator ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Simon the Gator ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Simon the Gator อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Simon the Gator

วันนี้ Simon the Gator (SIMON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SIMON เป็นUSD คือ 0.0001166 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SIMON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SIMON เป็น USD คือ $ 0.0001166 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Simon the Gator คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SIMON คือ $ 75.41K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SIMON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SIMON คือ 646.75M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SIMON คือเท่าใด?
SIMON ถึงราคา ATH ที่ 0.00509385059964004 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SIMON คือเท่าไร?
SIMON ถึงราคา ATL ที่ 0.000098669640871021 USD
ปริมาณการเทรดของ SIMON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SIMON คือ $ 7.20K USD
ปีนี้ SIMON จะสูงขึ้นอีกไหม?
SIMON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SIMON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:14:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Simon the Gator (SIMON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

