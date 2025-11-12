โทเคโนมิกส์ Simon the Gator (SIMON)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Simon the Gator (SIMON) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:53:51 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Simon the Gator (SIMON)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Simon the Gator (SIMON) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 56.46K
อุปทานรวม:
$ 690.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 646.75M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 60.24K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.003649
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.000093508083463039
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0000873
ข้อมูล Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator เป็นมีมคอยน์สายดุที่เปิดตัวแบบไม่แคร์ใคร สร้างขึ้นเพื่อ “ล้างหนองน้ำคริปโต” ให้หมดไปจากพวกมิจฉาชีพ มืออ่อน และพวกปั่นตลาด ด้วยมาสคอตที่ได้แรงบันดาลใจจาก Matt Furie ซึ่งไม่ทนกับ “น้ำตาจระเข้” เลยแม้แต่น้อย ชุมชน $SIMON เติบโตจากการแซะคนเห็นต่าง ท้าทายกฎเกณฑ์ และสร้างกระแสด้วยการพูดจาตรง ๆ แบบไม่กรอง ด้วยราคาที่พุ่งแรง ฐานแฟนคลับที่ขยายตัวต่อเนื่อง และ Telegram ที่ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้ใคร Simon the Gator วางตัวเป็นทั้งขบวนการและมีม ที่ให้รางวัลกับคนกล้าฝ่าคลื่น และหัวเราะใส่คนที่เล่นแบบเซฟ ๆ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://simonthegator.com/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

โทเคโนมิกส์ Simon the Gator (SIMON): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Simon the Gator (SIMON) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSIMON สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น SIMON ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SIMON แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น SIMONกัน!

วิธีการซื้อ SIMON

สนใจเพิ่ม Simon the Gator (SIMON) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ SIMON รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Simon the Gator (SIMON)

การวิเคราะห์ประวัติราคา SIMON ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา SIMON

อยากรู้ว่า SIMON จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา SIMON ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

