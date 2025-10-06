ราคาปัจจุบัน ROVR Network วันนี้ คือ 0.00984 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROVR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ROVR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ROVR Network วันนี้ คือ 0.00984 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROVR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ROVR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00984
$0.00984$0.00984
-0.20%1D
ROVR Network (ROVR) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา ROVR Network (ROVR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00978
$ 0.00978$ 0.00978
ต่ำสุด 24h
$ 0.01001
$ 0.01001$ 0.01001
สูงสุด 24h

$ 0.00978
$ 0.00978$ 0.00978

$ 0.01001
$ 0.01001$ 0.01001

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

-0.21%

-0.20%

-4.93%

-4.93%

ราคาเรียลไทม์ ROVR Network (ROVR) คือ $ 0.00984 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดROVR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00978 และราคาสูงสุด $ 0.01001 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ROVR คือ $ 0.021590040558154902 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.008280267387340556

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ROVR มีการเปลี่ยนแปลง -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -4.93% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ROVR Network (ROVR) ข้อมูลการตลาด

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 76.60K
$ 76.60K$ 76.60K

$ 98.40M
$ 98.40M$ 98.40M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ROVR Network คือ $ 2.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 76.60K อุปทานหมุนเวียนของ ROVR คือ 215.29M โดยมีอุปทานรวมที่ 9999998876 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 98.40M

ประวัติราคา ROVR Network (ROVR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ROVR Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0000197-0.20%
30 วัน$ -0.00171-14.81%
60 วัน$ +0.00484+96.80%
90 วัน$ +0.00484+96.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา ROVR Network ในวันนี้

วันนี้ ROVR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0000197 (-0.20%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ROVR Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00171 (-14.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ROVR Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ROVR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00484 (+96.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ROVR Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00484 (+96.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ROVR Network (ROVR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ROVR Networkทันที

อะไรคือ ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ROVR Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบROVRความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ROVR Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ROVR Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา ROVR Network (USD)

ROVR Network (ROVR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ROVR Network (ROVR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ROVR Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ROVR Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ROVR Network (ROVR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ROVR Network (ROVR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ROVRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ ROVR Network (ROVR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ ROVR Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ROVR Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ROVR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 ROVR Network(ROVR) เป็น VND
258.9396
1 ROVR Network(ROVR) เป็น AUD
A$0.0148584
1 ROVR Network(ROVR) เป็น GBP
0.00738
1 ROVR Network(ROVR) เป็น EUR
0.008364
1 ROVR Network(ROVR) เป็น USD
$0.00984
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MYR
RM0.041328
1 ROVR Network(ROVR) เป็น TRY
0.4128864
1 ROVR Network(ROVR) เป็น JPY
¥1.49568
1 ROVR Network(ROVR) เป็น ARS
ARS$14.4280968
1 ROVR Network(ROVR) เป็น RUB
0.77982
1 ROVR Network(ROVR) เป็น INR
0.8680848
1 ROVR Network(ROVR) เป็น IDR
Rp163.9999344
1 ROVR Network(ROVR) เป็น PHP
0.5821344
1 ROVR Network(ROVR) เป็น EGP
￡E.0.4660224
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BRL
R$0.0527424
1 ROVR Network(ROVR) เป็น CAD
C$0.0136776
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BDT
1.2042192
1 ROVR Network(ROVR) เป็น NGN
14.3439648
1 ROVR Network(ROVR) เป็น COP
$38.1394464
1 ROVR Network(ROVR) เป็น ZAR
R.0.1686576
1 ROVR Network(ROVR) เป็น UAH
0.4141656
1 ROVR Network(ROVR) เป็น TZS
T.Sh.24.17688
1 ROVR Network(ROVR) เป็น VES
Bs2.12544
1 ROVR Network(ROVR) เป็น CLP
$9.27912
1 ROVR Network(ROVR) เป็น PKR
Rs2.7647448
1 ROVR Network(ROVR) เป็น KZT
5.2931328
1 ROVR Network(ROVR) เป็น THB
฿0.3182256
1 ROVR Network(ROVR) เป็น TWD
NT$0.3007104
1 ROVR Network(ROVR) เป็น AED
د.إ0.0361128
1 ROVR Network(ROVR) เป็น CHF
Fr0.0077736
1 ROVR Network(ROVR) เป็น HKD
HK$0.0763584
1 ROVR Network(ROVR) เป็น AMD
֏3.7671456
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MAD
.د.م0.0907248
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MXN
$0.1812528
1 ROVR Network(ROVR) เป็น SAR
ريال0.0369
1 ROVR Network(ROVR) เป็น ETB
Br1.488792
1 ROVR Network(ROVR) เป็น KES
KSh1.2716232
1 ROVR Network(ROVR) เป็น JOD
د.أ0.00697656
1 ROVR Network(ROVR) เป็น PLN
0.0356208
1 ROVR Network(ROVR) เป็น RON
лв0.042804
1 ROVR Network(ROVR) เป็น SEK
kr0.0921024
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BGN
лв0.0164328
1 ROVR Network(ROVR) เป็น HUF
Ft3.2744568
1 ROVR Network(ROVR) เป็น CZK
0.205164
1 ROVR Network(ROVR) เป็น KWD
د.ك0.00301104
1 ROVR Network(ROVR) เป็น ILS
0.03198
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BOB
Bs0.0679944
1 ROVR Network(ROVR) เป็น AZN
0.016728
1 ROVR Network(ROVR) เป็น TJS
SM0.0909216
1 ROVR Network(ROVR) เป็น GEL
0.0267648
1 ROVR Network(ROVR) เป็น AOA
Kz9.0192456
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BHD
.د.ب0.00369984
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BMD
$0.00984
1 ROVR Network(ROVR) เป็น DKK
kr0.062976
1 ROVR Network(ROVR) เป็น HNL
L0.2593824
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MUR
0.4469328
1 ROVR Network(ROVR) เป็น NAD
$0.1695432
1 ROVR Network(ROVR) เป็น NOK
kr0.0981048
1 ROVR Network(ROVR) เป็น NZD
$0.0169248
1 ROVR Network(ROVR) เป็น PAB
B/.0.00984
1 ROVR Network(ROVR) เป็น PGK
K0.0412296
1 ROVR Network(ROVR) เป็น QAR
ر.ق0.0358176
1 ROVR Network(ROVR) เป็น RSD
дин.0.9892152
1 ROVR Network(ROVR) เป็น UZS
soʻm118.5541896
1 ROVR Network(ROVR) เป็น ALL
L0.8174088
1 ROVR Network(ROVR) เป็น ANG
ƒ0.0176136
1 ROVR Network(ROVR) เป็น AWG
ƒ0.017712
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BBD
$0.01968
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BAM
KM0.0164328
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BIF
Fr29.01816
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BND
$0.0126936
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BSD
$0.00984
1 ROVR Network(ROVR) เป็น JMD
$1.5786312
1 ROVR Network(ROVR) เป็น KHR
39.67734
1 ROVR Network(ROVR) เป็น KMF
Fr4.16232
1 ROVR Network(ROVR) เป็น LAK
213.9130392
1 ROVR Network(ROVR) เป็น LKR
රු2.99628
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MDL
L0.166296
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MGA
Ar44.5248192
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MOP
P0.07872
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MVR
0.150552
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MWK
MK17.0833224
1 ROVR Network(ROVR) เป็น MZN
MT0.6288744
1 ROVR Network(ROVR) เป็น NPR
रु1.3898016
1 ROVR Network(ROVR) เป็น PYG
69.78528
1 ROVR Network(ROVR) เป็น RWF
Fr14.25816
1 ROVR Network(ROVR) เป็น SBD
$0.0809832
1 ROVR Network(ROVR) เป็น SCR
0.14022
1 ROVR Network(ROVR) เป็น SRD
$0.3890736
1 ROVR Network(ROVR) เป็น SVC
$0.0861
1 ROVR Network(ROVR) เป็น SZL
L0.1695432
1 ROVR Network(ROVR) เป็น TMT
m0.0345384
1 ROVR Network(ROVR) เป็น TND
د.ت0.02864424
1 ROVR Network(ROVR) เป็น TTD
$0.0668136
1 ROVR Network(ROVR) เป็น UGX
Sh34.28256
1 ROVR Network(ROVR) เป็น XAF
Fr5.53008
1 ROVR Network(ROVR) เป็น XCD
$0.026568
1 ROVR Network(ROVR) เป็น XOF
Fr5.53008
1 ROVR Network(ROVR) เป็น XPF
Fr1.00368
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BWP
P0.1399248
1 ROVR Network(ROVR) เป็น BZD
$0.0197784
1 ROVR Network(ROVR) เป็น CVE
$0.936768
1 ROVR Network(ROVR) เป็น DJF
Fr1.74168
1 ROVR Network(ROVR) เป็น DOP
$0.6301536
1 ROVR Network(ROVR) เป็น DZD
د.ج1.278216
1 ROVR Network(ROVR) เป็น FJD
$0.0222384
1 ROVR Network(ROVR) เป็น GNF
Fr85.5588
1 ROVR Network(ROVR) เป็น GTQ
Q0.0753744
1 ROVR Network(ROVR) เป็น GYD
$2.0602992
1 ROVR Network(ROVR) เป็น ISK
kr1.20048

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ROVR Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ROVR Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ROVR Network

วันนี้ ROVR Network (ROVR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ROVR เป็นUSD คือ 0.00984 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ROVR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ROVR เป็น USD คือ $ 0.00984 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ROVR Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ROVR คือ $ 2.12M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ROVR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ROVR คือ 215.29M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ROVR คือเท่าใด?
ROVR ถึงราคา ATH ที่ 0.021590040558154902 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ROVR คือเท่าไร?
ROVR ถึงราคา ATL ที่ 0.008280267387340556 USD
ปริมาณการเทรดของ ROVR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ROVR คือ $ 76.60K USD
ปีนี้ ROVR จะสูงขึ้นอีกไหม?
ROVR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ROVR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

