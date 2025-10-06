ราคาปัจจุบัน PROJECT RESCUE วันนี้ คือ 0.2151 USD ติดตามการอัปเดตราคา RESCUE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RESCUE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PROJECT RESCUE วันนี้ คือ 0.2151 USD ติดตามการอัปเดตราคา RESCUE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RESCUE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 RESCUE เป็น USD

$0.2146
$0.2146$0.2146
+0.32%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:18:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.2119
$ 0.2119$ 0.2119
ต่ำสุด 24h
$ 0.2176
$ 0.2176$ 0.2176
สูงสุด 24h

$ 0.2119
$ 0.2119$ 0.2119

$ 0.2176
$ 0.2176$ 0.2176

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

+0.04%

+0.32%

-1.24%

-1.24%

ราคาเรียลไทม์ PROJECT RESCUE (RESCUE) คือ $ 0.2151 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRESCUE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.2119 และราคาสูงสุด $ 0.2176 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RESCUE คือ $ 0.8680709587324534 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.009358123976666423

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RESCUE มีการเปลี่ยนแปลง +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PROJECT RESCUE (RESCUE) ข้อมูลการตลาด

No.5327

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.78K
$ 99.78K$ 99.78K

$ 21.51M
$ 21.51M$ 21.51M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PROJECT RESCUE คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 99.78K อุปทานหมุนเวียนของ RESCUE คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 35458333 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 21.51M

ประวัติราคา PROJECT RESCUE (RESCUE) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PROJECT RESCUE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000685+0.32%
30 วัน$ +0.0235+12.26%
60 วัน$ -0.1369-38.90%
90 วัน$ -0.0346-13.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา PROJECT RESCUE ในวันนี้

วันนี้ RESCUE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000685 (+0.32%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา PROJECT RESCUE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0235 (+12.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา PROJECT RESCUE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RESCUE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.1369 (-38.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา PROJECT RESCUE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0346 (-13.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PROJECT RESCUE (RESCUE) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา PROJECT RESCUEทันที

อะไรคือ PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue ผสานประสบการณ์หลายทศวรรษด้านการรับมือภัยพิบัติเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนล้ำสมัยและการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) เพื่อเปิดตัวโทเคน $RESCUE ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนภารกิจกู้ภัยทั่วโลกและความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่ส่งผลต่อโลกจริงเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นมากขึ้น และสร้างชุมชนระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันด้านความปลอดภัยและความมั่นคง

PROJECT RESCUE มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน PROJECT RESCUE ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบRESCUEความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ PROJECT RESCUE บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ PROJECT RESCUE ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา PROJECT RESCUE (USD)

PROJECT RESCUE (RESCUE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PROJECT RESCUE (RESCUE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PROJECT RESCUE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PROJECT RESCUE ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ PROJECT RESCUE (RESCUE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PROJECT RESCUE (RESCUE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RESCUEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ PROJECT RESCUE (RESCUE)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ PROJECT RESCUEใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ PROJECT RESCUE บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

RESCUE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น VND
5,660.3565
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น AUD
A$0.324801
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น GBP
0.161325
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น EUR
0.182835
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น USD
$0.2151
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MYR
RM0.901269
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น TRY
9.025596
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น JPY
¥32.6952
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น ARS
ARS$316.788525
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น RUB
17.046675
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น INR
18.976122
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น IDR
Rp3,584.998566
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น PHP
12.723165
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น EGP
￡E.10.189287
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BRL
R$1.152936
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น CAD
C$0.298989
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BDT
26.323938
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น NGN
313.09956
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น COP
$827.306865
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น ZAR
R.3.691116
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น UAH
9.053559
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น TZS
T.Sh.528.5007
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น VES
Bs45.8163
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น CLP
$202.194
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น PKR
Rs60.950736
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น KZT
115.706592
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น THB
฿6.949881
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น TWD
NT$6.577758
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น AED
د.إ0.789417
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น CHF
Fr0.169929
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น HKD
HK$1.669176
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น AMD
֏82.348884
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MAD
.د.م1.985373
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MXN
$3.95784
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น SAR
ريال0.806625
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น ETB
Br32.615613
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น KES
KSh27.778014
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น JOD
د.أ0.1525059
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น PLN
0.778662
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น RON
лв0.937836
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น SEK
kr2.011185
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BGN
лв0.359217
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น HUF
Ft71.602488
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น CZK
4.489137
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น KWD
د.ك0.0658206
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น ILS
0.699075
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BOB
Bs1.486341
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น AZN
0.36567
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น TJS
SM1.987524
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น GEL
0.585072
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น AOA
Kz196.078707
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BHD
.د.ب0.0808776
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BMD
$0.2151
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น DKK
kr1.37664
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น HNL
L5.663583
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MUR
9.750483
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น NAD
$3.714777
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น NOK
kr2.142396
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น NZD
$0.372123
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น PAB
B/.0.2151
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น PGK
K0.905571
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น QAR
ر.ق0.782964
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น RSD
дин.21.628305
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น UZS
soʻm2,623.170312
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น ALL
L17.861904
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น ANG
ƒ0.385029
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น AWG
ƒ0.38718
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BBD
$0.4302
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BAM
KM0.359217
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BIF
Fr634.3299
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BND
$0.277479
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BSD
$0.2151
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น JMD
$34.508493
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น KHR
867.336975
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น KMF
Fr90.9873
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น LAK
4,676.086863
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น LKR
රු65.49795
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MDL
L3.63519
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MGA
Ar960.266628
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MOP
P1.7208
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MVR
3.29103
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MWK
MK373.437261
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น MZN
MT13.747041
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น NPR
रु30.380724
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น PYG
1,525.4892
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น RWF
Fr312.5403
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น SBD
$1.770273
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น SCR
2.940417
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น SRD
$8.505054
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น SVC
$1.882125
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น SZL
L3.712626
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น TMT
m0.755001
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น TND
د.ت0.6313185
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น TTD
$1.460529
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น UGX
Sh749.4084
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น XAF
Fr120.8862
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น XCD
$0.58077
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น XOF
Fr120.8862
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น XPF
Fr21.9402
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BWP
P3.058722
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น BZD
$0.432351
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น CVE
$20.357064
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น DJF
Fr38.2878
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น DOP
$13.772853
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น DZD
د.ج27.94149
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น FJD
$0.486126
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น GNF
Fr1,870.2945
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น GTQ
Q1.647666
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น GYD
$45.037638
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) เป็น ISK
kr26.4573

PROJECT RESCUE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PROJECT RESCUE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ PROJECT RESCUE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PROJECT RESCUE

วันนี้ PROJECT RESCUE (RESCUE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RESCUE เป็นUSD คือ 0.2151 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RESCUE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RESCUE เป็น USD คือ $ 0.2151 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PROJECT RESCUE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RESCUE คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RESCUE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RESCUE คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RESCUE คือเท่าใด?
RESCUE ถึงราคา ATH ที่ 0.8680709587324534 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RESCUE คือเท่าไร?
RESCUE ถึงราคา ATL ที่ 0.009358123976666423 USD
ปริมาณการเทรดของ RESCUE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RESCUE คือ $ 99.78K USD
ปีนี้ RESCUE จะสูงขึ้นอีกไหม?
RESCUE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RESCUE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:18:33 (UTC+8)

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

