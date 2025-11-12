โทเคโนมิกส์ PROJECT RESCUE (RESCUE)

โทเคโนมิกส์ PROJECT RESCUE (RESCUE)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ PROJECT RESCUE (RESCUE) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:29:37 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา PROJECT RESCUE (RESCUE)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ PROJECT RESCUE (RESCUE) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 35.46M
$ 35.46M$ 35.46M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 17.60M
$ 17.60M$ 17.60M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 1
$ 1$ 1
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.176
$ 0.176$ 0.176

ข้อมูล PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue ผสานประสบการณ์หลายทศวรรษด้านการรับมือภัยพิบัติเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนล้ำสมัยและการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) เพื่อเปิดตัวโทเคน $RESCUE ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนภารกิจกู้ภัยทั่วโลกและความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ส่งเสริมการลงทุนในโครงการที่ส่งผลต่อโลกจริงเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นมากขึ้น และสร้างชุมชนระดับโลกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันด้านความปลอดภัยและความมั่นคง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.projectrescue.xyz/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://drive.google.com/file/d/1zWg5OH7brPHixFsUn8HWs7SSNlMg-XUf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://solscan.io/token/CbWvxSLu9PSQLjviwmoQiDyyRZdrVAhvQbu3seYpgRUj

โทเคโนมิกส์ PROJECT RESCUE (RESCUE): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ PROJECT RESCUE (RESCUE) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นRESCUE สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น RESCUE ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RESCUE แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น RESCUEกัน!

วิธีการซื้อ RESCUE

สนใจเพิ่ม PROJECT RESCUE (RESCUE) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ RESCUE รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา PROJECT RESCUE (RESCUE)

การวิเคราะห์ประวัติราคา RESCUE ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา RESCUE

อยากรู้ว่า RESCUE จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา RESCUE ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว