โทเคโนมิกส์ Succinct (PROVE)

โทเคโนมิกส์ Succinct (PROVE)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Succinct (PROVE) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:51:35 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Succinct (PROVE)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Succinct (PROVE) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 109.73M
$ 109.73M$ 109.73M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 195.00M
$ 195.00M$ 195.00M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 562.70M
$ 562.70M$ 562.70M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 2.4016
$ 2.4016$ 2.4016
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.5627
$ 0.5627$ 0.5627

ข้อมูล Succinct (PROVE)

Succinct Network คือโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ที่ออกแบบมาเพื่อยืนยันซอฟต์แวร์ของโลกอย่างโปร่งใส โดยเครือข่ายนี้ประสานงานกับกลุ่มผู้พิสูจน์ (provers) ที่กระจายอยู่ทั่วโลก เพื่อสร้างหลักฐานแบบ zero-knowledge ด้วยกลไกแรงจูงใจรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า proof contests ซึ่งเป็นระบบประมูลเชิงแข่งขัน ช่วยผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์การพิสูจน์ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรที่สุด Succinct Network ยังได้แนะนำแนวคิดของคลัสเตอร์การพิสูจน์แบบกระจายทั่วโลก (global, distributed proving cluster) ที่ออกแบบร่วมกับ SP1 และขับเคลื่อนด้วยระบบ proof contests เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบพิสูจน์ระดับโลกอย่างก้าวกระโดด

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.succinct.xyz/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.succinct.xyz/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29

โทเคโนมิกส์ Succinct (PROVE): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Succinct (PROVE) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นPROVE สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น PROVE ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PROVE แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น PROVEกัน!

วิธีการซื้อ PROVE

สนใจเพิ่ม Succinct (PROVE) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ PROVE รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Succinct (PROVE)

การวิเคราะห์ประวัติราคา PROVE ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา PROVE

อยากรู้ว่า PROVE จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา PROVE ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว