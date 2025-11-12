โทเคโนมิกส์ PEPECASH (PECH)

โทเคโนมิกส์ PEPECASH (PECH)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ PEPECASH (PECH) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:50:40 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา PEPECASH (PECH)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ PEPECASH (PECH) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 751.00K
$ 751.00K$ 751.00K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.000000192
$ 0.000000192$ 0.000000192
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.00000000136555085
$ 0.00000000136555085$ 0.00000000136555085
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.00000000751
$ 0.00000000751$ 0.00000000751

ข้อมูล PEPECASH (PECH)

PEPECASH เป็นมีมคอยน์ที่สร้างบน Binance Smart Chain (BSC) ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมมีมบนอินเทอร์เน็ตและความฝันที่จะเป็นตำนานให้ได้เหมือนกับ PEPE coin ดั้งเดิม มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเงินทุนจาก VC หรือการเก็งกำไร แต่มาจากแนวคิดง่าย ๆ ว่า "ลองดูก็ไม่เสียหาย" มีมคอยน์ได้รับความนิยมในโลกคริปโตเพราะผสมผสานการลงทุน เข้ากับความบันเทิงและพลังของคอมมูนิตี้อย่างเข้มแข็ง PEPECASH เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณด้านการทำตลาด ที่มูลค่าไม่ได้วัดจากปัจจัยพื้นฐานแบบดั้งเดิม แต่เกิดจากความเชื่อร่วมกันของคนจำนวนมาก คนคนเดียวพูดว่า "PEPECASH มีมูลค่า 1 ดอลลาร์" อาจไม่มีใครสนใจ แต่ถ้ามีคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสน หรือเป็นล้านพูดแบบเดียวกัน ตลาดก็เริ่มหันมามอง PEPECASH ต้องการใช้พลังจากคอมมูนิตี้นี้ให้เกิดโมเมนตัม พลิกความคลั่งไคล้ให้กลายเป็นส่วนแบ่งตลาดจริง ๆ มันไม่ใช่แค่เหรียญ แต่มันคือการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิสัยทัศน์ร่วมกัน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://pepecash.live/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://pepecash.live/assets/frontend/whitepaper/pepe_whitepaper.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xd63143f1ec2eaf65329fb2b67b6f50e457b49719

โทเคโนมิกส์ PEPECASH (PECH): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ PEPECASH (PECH) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นPECH สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น PECH ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PECH แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น PECHกัน!

ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว