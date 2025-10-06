ราคาปัจจุบัน OpenPad AI วันนี้ คือ 0.000993 USD ติดตามการอัปเดตราคา OPAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OPAD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน OpenPad AI วันนี้ คือ 0.000993 USD ติดตามการอัปเดตราคา OPAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OPAD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

OpenPad AI (OPAD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:04:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา OpenPad AI (OPAD) (USD)

ราคาเรียลไทม์ OpenPad AI (OPAD) คือ $ 0.000993 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOPAD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.000852 และราคาสูงสุด $ 0.00142 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OPAD คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OPAD มีการเปลี่ยนแปลง -0.61% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -34.85% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

OpenPad AI (OPAD) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OpenPad AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 38.49K อุปทานหมุนเวียนของ OPAD คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 993.00K

ประวัติราคา OpenPad AI (OPAD) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OpenPad AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00000099+0.10%
30 วัน$ -0.004037-80.26%
60 วัน$ -0.041937-97.69%
90 วัน$ -0.019007-95.04%
การเปลี่ยนแปลงราคา OpenPad AI ในวันนี้

วันนี้ OPAD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00000099 (+0.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenPad AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.004037 (-80.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenPad AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OPAD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.041937 (-97.69%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา OpenPad AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.019007 (-95.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา OpenPad AI (OPAD) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา OpenPad AIทันที

อะไรคือ OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI เป็นสแตก AI แบบกระจายศูนย์ (deAI) ที่เจาะกลุ่มเฉพาะด้าน (verticalized) ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมพลังให้แอปพลิเคชันอัตโนมัติรุ่นใหม่และซูเปอร์ dApp แพลตฟอร์มของเรารวมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดเพื่อสร้างนวัตกรรมแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่า

OpenPad AI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน OpenPad AI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบOPADความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ OpenPad AI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ OpenPad AI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา OpenPad AI (USD)

OpenPad AI (OPAD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ OpenPad AI (OPAD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ OpenPad AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา OpenPad AI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ OpenPad AI (OPAD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OpenPad AI (OPAD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OPADโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ OpenPad AI (OPAD)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ OpenPad AIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ OpenPad AI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

OpenPad AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OpenPad AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ OpenPad AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OpenPad AI

วันนี้ OpenPad AI (OPAD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OPAD เป็นUSD คือ 0.000993 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OPAD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OPAD เป็น USD คือ $ 0.000993 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ OpenPad AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OPAD คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OPAD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OPAD คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OPAD คือเท่าใด?
OPAD ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OPAD คือเท่าไร?
OPAD ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ OPAD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OPAD คือ $ 38.49K USD
ปีนี้ OPAD จะสูงขึ้นอีกไหม?
OPAD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OPAD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:04:55 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

