ราคาปัจจุบัน NUMINE วันนี้ คือ 0.06643 USD ติดตามการอัปเดตราคา NUMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NUMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

NUMINE โลโก้

ราคา NUMINE(NUMI)

ราคาปัจจุบัน 1 NUMI เป็น USD

$0.06648
$0.06648$0.06648
+0.37%1D
USD
NUMINE (NUMI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:03:38 (UTC+8)

ข้อมูลราคา NUMINE (NUMI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.06144
$ 0.06144$ 0.06144
ต่ำสุด 24h
$ 0.06821
$ 0.06821$ 0.06821
สูงสุด 24h

$ 0.06144
$ 0.06144$ 0.06144

$ 0.06821
$ 0.06821$ 0.06821

$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834$ 0.14584954023080834

$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665$ 0.05706319497536665

+0.06%

+0.37%

+4.56%

+4.56%

ราคาเรียลไทม์ NUMINE (NUMI) คือ $ 0.06643 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNUMI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.06144 และราคาสูงสุด $ 0.06821 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NUMI คือ $ 0.14584954023080834 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.05706319497536665

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NUMI มีการเปลี่ยนแปลง +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.56% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

NUMINE (NUMI) ข้อมูลการตลาด

No.1142

$ 10.75M
$ 10.75M$ 10.75M

$ 89.87K
$ 89.87K$ 89.87K

$ 66.43M
$ 66.43M$ 66.43M

161.78M
161.78M 161.78M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.17%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NUMINE คือ $ 10.75M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 89.87K อุปทานหมุนเวียนของ NUMI คือ 161.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 66.43M

ประวัติราคา NUMINE (NUMI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NUMINE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0002451+0.37%
30 วัน$ -0.02107-24.08%
60 วัน$ +0.01643+32.86%
90 วัน$ +0.01643+32.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา NUMINE ในวันนี้

วันนี้ NUMI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0002451 (+0.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา NUMINE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.02107 (-24.08%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา NUMINE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NUMI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.01643 (+32.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา NUMINE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.01643 (+32.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา NUMINE (NUMI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา NUMINEทันที

อะไรคือ NUMINE (NUMI)

NUMINE มีภารกิจในการเชื่อมโยงคอนเทนต์ทั้งหมดในโลก — ไม่ว่าจะเป็นเกม วิดีโอ เพลง หนังสือ และอื่น ๆ — เข้ากับโลกของบล็อกเชน

NUMINE มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน NUMINE ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบNUMIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ NUMINE บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ NUMINE ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา NUMINE (USD)

NUMINE (NUMI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ NUMINE (NUMI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ NUMINE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา NUMINE ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ NUMINE (NUMI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ NUMINE (NUMI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NUMIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ NUMINE (NUMI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ NUMINEใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ NUMINE บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

NUMI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 NUMINE(NUMI) เป็น VND
1,748.10545
1 NUMINE(NUMI) เป็น AUD
A$0.1003093
1 NUMINE(NUMI) เป็น GBP
0.0498225
1 NUMINE(NUMI) เป็น EUR
0.0564655
1 NUMINE(NUMI) เป็น USD
$0.06643
1 NUMINE(NUMI) เป็น MYR
RM0.2783417
1 NUMINE(NUMI) เป็น TRY
2.7874028
1 NUMINE(NUMI) เป็น JPY
¥10.09736
1 NUMINE(NUMI) เป็น ARS
ARS$97.1193314
1 NUMINE(NUMI) เป็น RUB
5.2639132
1 NUMINE(NUMI) เป็น INR
5.8611189
1 NUMINE(NUMI) เป็น IDR
Rp1,107.1662238
1 NUMINE(NUMI) เป็น PHP
3.9313274
1 NUMINE(NUMI) เป็น EGP
￡E.3.1467891
1 NUMINE(NUMI) เป็น BRL
R$0.3560648
1 NUMINE(NUMI) เป็น CAD
C$0.0923377
1 NUMINE(NUMI) เป็น BDT
8.1297034
1 NUMINE(NUMI) เป็น NGN
96.695508
1 NUMINE(NUMI) เป็น COP
$257.4800228
1 NUMINE(NUMI) เป็น ZAR
R.1.1392745
1 NUMINE(NUMI) เป็น UAH
2.7960387
1 NUMINE(NUMI) เป็น TZS
T.Sh.163.21851
1 NUMINE(NUMI) เป็น VES
Bs14.14959
1 NUMINE(NUMI) เป็น CLP
$62.57706
1 NUMINE(NUMI) เป็น PKR
Rs18.6648371
1 NUMINE(NUMI) เป็น KZT
35.7340256
1 NUMINE(NUMI) เป็น THB
฿2.1490105
1 NUMINE(NUMI) เป็น TWD
NT$2.0307651
1 NUMINE(NUMI) เป็น AED
د.إ0.2437981
1 NUMINE(NUMI) เป็น CHF
Fr0.0524797
1 NUMINE(NUMI) เป็น HKD
HK$0.5154968
1 NUMINE(NUMI) เป็น AMD
֏25.4320612
1 NUMINE(NUMI) เป็น MAD
.د.م0.6124846
1 NUMINE(NUMI) เป็น MXN
$1.2229763
1 NUMINE(NUMI) เป็น SAR
ريال0.2484482
1 NUMINE(NUMI) เป็น ETB
Br10.050859
1 NUMINE(NUMI) เป็น KES
KSh8.5847489
1 NUMINE(NUMI) เป็น JOD
د.أ0.04709887
1 NUMINE(NUMI) เป็น PLN
0.2411409
1 NUMINE(NUMI) เป็น RON
лв0.2896348
1 NUMINE(NUMI) เป็น SEK
kr0.6217848
1 NUMINE(NUMI) เป็น BGN
лв0.1109381
1 NUMINE(NUMI) เป็น HUF
Ft22.12119
1 NUMINE(NUMI) เป็น CZK
1.3857298
1 NUMINE(NUMI) เป็น KWD
د.ك0.02032758
1 NUMINE(NUMI) เป็น ILS
0.2158975
1 NUMINE(NUMI) เป็น BOB
Bs0.4590313
1 NUMINE(NUMI) เป็น AZN
0.112931
1 NUMINE(NUMI) เป็น TJS
SM0.6138132
1 NUMINE(NUMI) เป็น GEL
0.1806896
1 NUMINE(NUMI) เป็น AOA
Kz60.8890737
1 NUMINE(NUMI) เป็น BHD
.د.ب0.02497768
1 NUMINE(NUMI) เป็น BMD
$0.06643
1 NUMINE(NUMI) เป็น DKK
kr0.425152
1 NUMINE(NUMI) เป็น HNL
L1.7510948
1 NUMINE(NUMI) เป็น MUR
3.0172506
1 NUMINE(NUMI) เป็น NAD
$1.1445889
1 NUMINE(NUMI) เป็น NOK
kr0.6616428
1 NUMINE(NUMI) เป็น NZD
$0.1142596
1 NUMINE(NUMI) เป็น PAB
B/.0.06643
1 NUMINE(NUMI) เป็น PGK
K0.2783417
1 NUMINE(NUMI) เป็น QAR
ر.ق0.2418052
1 NUMINE(NUMI) เป็น RSD
дин.6.6782079
1 NUMINE(NUMI) เป็น UZS
soʻm800.3612617
1 NUMINE(NUMI) เป็น ALL
L5.5183401
1 NUMINE(NUMI) เป็น ANG
ƒ0.1189097
1 NUMINE(NUMI) เป็น AWG
ƒ0.119574
1 NUMINE(NUMI) เป็น BBD
$0.13286
1 NUMINE(NUMI) เป็น BAM
KM0.1109381
1 NUMINE(NUMI) เป็น BIF
Fr195.90207
1 NUMINE(NUMI) เป็น BND
$0.0856947
1 NUMINE(NUMI) เป็น BSD
$0.06643
1 NUMINE(NUMI) เป็น JMD
$10.6573649
1 NUMINE(NUMI) เป็น KHR
267.8623675
1 NUMINE(NUMI) เป็น KMF
Fr28.09989
1 NUMINE(NUMI) เป็น LAK
1,444.1304059
1 NUMINE(NUMI) เป็น LKR
රු20.227935
1 NUMINE(NUMI) เป็น MDL
L1.122667
1 NUMINE(NUMI) เป็น MGA
Ar300.5877784
1 NUMINE(NUMI) เป็น MOP
P0.53144
1 NUMINE(NUMI) เป็น MVR
1.016379
1 NUMINE(NUMI) เป็น MWK
MK115.3297873
1 NUMINE(NUMI) เป็น MZN
MT4.2455413
1 NUMINE(NUMI) เป็น NPR
रु9.3825732
1 NUMINE(NUMI) เป็น PYG
471.12156
1 NUMINE(NUMI) เป็น RWF
Fr96.25707
1 NUMINE(NUMI) เป็น SBD
$0.5467189
1 NUMINE(NUMI) เป็น SCR
0.9466275
1 NUMINE(NUMI) เป็น SRD
$2.6266422
1 NUMINE(NUMI) เป็น SVC
$0.5812625
1 NUMINE(NUMI) เป็น SZL
L1.1445889
1 NUMINE(NUMI) เป็น TMT
m0.2331693
1 NUMINE(NUMI) เป็น TND
د.ت0.19337773
1 NUMINE(NUMI) เป็น TTD
$0.4510597
1 NUMINE(NUMI) เป็น UGX
Sh231.44212
1 NUMINE(NUMI) เป็น XAF
Fr37.33366
1 NUMINE(NUMI) เป็น XCD
$0.179361
1 NUMINE(NUMI) เป็น XOF
Fr37.33366
1 NUMINE(NUMI) เป็น XPF
Fr6.77586
1 NUMINE(NUMI) เป็น BWP
P0.9446346
1 NUMINE(NUMI) เป็น BZD
$0.1335243
1 NUMINE(NUMI) เป็น CVE
$6.324136
1 NUMINE(NUMI) เป็น DJF
Fr11.75811
1 NUMINE(NUMI) เป็น DOP
$4.2541772
1 NUMINE(NUMI) เป็น DZD
د.ج8.629257
1 NUMINE(NUMI) เป็น FJD
$0.1501318
1 NUMINE(NUMI) เป็น GNF
Fr577.60885
1 NUMINE(NUMI) เป็น GTQ
Q0.5088538
1 NUMINE(NUMI) เป็น GYD
$13.9091134
1 NUMINE(NUMI) เป็น ISK
kr8.17089

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NUMINE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ NUMINE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NUMINE

วันนี้ NUMINE (NUMI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NUMI เป็นUSD คือ 0.06643 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NUMI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NUMI เป็น USD คือ $ 0.06643 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ NUMINE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NUMI คือ $ 10.75M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NUMI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NUMI คือ 161.78M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NUMI คือเท่าใด?
NUMI ถึงราคา ATH ที่ 0.14584954023080834 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NUMI คือเท่าไร?
NUMI ถึงราคา ATL ที่ 0.05706319497536665 USD
ปริมาณการเทรดของ NUMI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NUMI คือ $ 89.87K USD
ปีนี้ NUMI จะสูงขึ้นอีกไหม?
NUMI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NUMI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:03:38 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

