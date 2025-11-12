โทเคโนมิกส์ Metti Token (MTT)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Metti Token (MTT) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:07:27 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Metti Token (MTT)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Metti Token (MTT) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 5.00M
$ 5.00M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 161.45M
$ 161.45M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 210.26
$ 210.26
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041
ราคาปัจจุบัน:
$ 32.29
$ 32.29

ข้อมูล Metti Token (MTT)

โทเคน METTI (MTT) เป็นโทเคนอเนกประสงค์ภายในระบบนิเวศ OMET/ONFA ใช้สำหรับการชำระเงิน ซื้อขาย สเตก และปลดล็อกสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมโปรแกรม FOMO, Mini Races และการซื้อตัวแพ็กเกจขุด NFT MTT ยังทำหน้าที่เป็นโทเคนสำหรับการกำกับดูแล เปิดโอกาสให้ชุมชนมีสิทธิ์โหวตในประเด็นสำคัญ โดยด้วยความสามารถแบบมัลติเชนทำให้สามารถสวอปข้ามได้ทั้งบน DEX และ CEX โครงสร้างโทเคนโนมิกส์แบบลดจำนวน, ความโปร่งใสบนเชน, การประยุกต์ใช้ที่ขยายได้ และแนวทางที่ให้ความสำคัญกับชุมชน ทำให้ MTT มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนซึ่งผูกพันกับสินค้าและบริการที่ใช้ได้จริงในโลกจริง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://onfa.io/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

โทเคโนมิกส์ Metti Token (MTT): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Metti Token (MTT) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นMTT สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น MTT ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MTT แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น MTTกัน!

วิธีการซื้อ MTT

สนใจเพิ่ม Metti Token (MTT) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ MTT รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Metti Token (MTT)

การวิเคราะห์ประวัติราคา MTT ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา MTT

อยากรู้ว่า MTT จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา MTT ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว