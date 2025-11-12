โทเคโนมิกส์ MTP (MTP)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ MTP (MTP) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:25:19 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา MTP (MTP)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ MTP (MTP) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 638.53K
อุปทานรวม:
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 880.00M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 725.60K
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.0648
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.000592581178461329
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0007256
ข้อมูล MTP (MTP)

Multiple Network คือโซลูชันเร่งความเร็วแบบส่วนตัวสำหรับ AI บน Web3 ซึ่งให้บริการด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการเร่งความเร็วของข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี P2P และ SD-WAN ผ่านการรวมแบนด์วิธจากโหนดที่กระจายอยู่ ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบไม่ระบุตัวตนและถ่ายโอนข้อมูลแบบเข้ารหัสได้

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://multiple.cc/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://multiple-network.gitbook.io/multiple-network
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x83330d159c9a4b09e6717feefef7a634b70d216a

โทเคโนมิกส์ MTP (MTP): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ MTP (MTP) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นMTP สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น MTP ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MTP แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น MTPกัน!

วิธีการซื้อ MTP

สนใจเพิ่ม MTP (MTP) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ MTP รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา MTP (MTP)

การวิเคราะห์ประวัติราคา MTP ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา MTP

อยากรู้ว่า MTP จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา MTP ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

