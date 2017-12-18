ราคาปัจจุบัน LightningBitcoin วันนี้ คือ 0.04817 USD ติดตามการอัปเดตราคา LBTC1 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LBTC1 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน LightningBitcoin วันนี้ คือ 0.04817 USD ติดตามการอัปเดตราคา LBTC1 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LBTC1 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

LightningBitcoin โลโก้

ราคา LightningBitcoin(LBTC1)

ราคาปัจจุบัน 1 LBTC1 เป็น USD

$0.04817
$0.04817$0.04817
-0.94%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:54:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา LightningBitcoin (LBTC1) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04808
$ 0.04808$ 0.04808
ต่ำสุด 24h
$ 0.04947
$ 0.04947$ 0.04947
สูงสุด 24h

$ 0.04808
$ 0.04808$ 0.04808

$ 0.04947
$ 0.04947$ 0.04947

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

-0.91%

-0.94%

-2.59%

-2.59%

ราคาเรียลไทม์ LightningBitcoin (LBTC1) คือ $ 0.04817 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLBTC1 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04808 และราคาสูงสุด $ 0.04947 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LBTC1 คือ $ 1,037.530029296875 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.05135513457072038

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LBTC1 มีการเปลี่ยนแปลง -0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.94% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

LightningBitcoin (LBTC1) ข้อมูลการตลาด

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.30K
$ 54.30K$ 54.30K

$ 359.63K
$ 359.63K$ 359.63K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ LightningBitcoin คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.30K อุปทานหมุนเวียนของ LBTC1 คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 7465926 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 359.63K

ประวัติราคา LightningBitcoin (LBTC1) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา LightningBitcoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0004571-0.94%
30 วัน$ -0.01166-19.49%
60 วัน$ -0.012-19.95%
90 วัน$ -0.02242-31.77%
การเปลี่ยนแปลงราคา LightningBitcoin ในวันนี้

วันนี้ LBTC1 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0004571 (-0.94%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา LightningBitcoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01166 (-19.49%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา LightningBitcoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LBTC1 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.012 (-19.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา LightningBitcoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.02242 (-31.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา LightningBitcoin (LBTC1) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา LightningBitcoinทันที

อะไรคือ LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน LightningBitcoin ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบLBTC1ความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ LightningBitcoin บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ LightningBitcoin ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา LightningBitcoin (USD)

LightningBitcoin (LBTC1) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ LightningBitcoin (LBTC1) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ LightningBitcoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา LightningBitcoin ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ LightningBitcoin (LBTC1)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ LightningBitcoin (LBTC1) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LBTC1โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ LightningBitcoin (LBTC1)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ LightningBitcoinใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ LightningBitcoin บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น VND
1,267.59355
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น AUD
A$0.0727367
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น GBP
0.0361275
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น EUR
0.0409445
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น USD
$0.04817
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MYR
RM0.2018323
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น TRY
2.0212132
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น JPY
¥7.32184
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น ARS
ARS$70.4235766
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น RUB
3.8169908
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น INR
4.2500391
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น IDR
Rp802.8330122
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น PHP
2.8507006
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น EGP
￡E.2.2818129
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BRL
R$0.2581912
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น CAD
C$0.0669563
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BDT
5.8950446
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น NGN
70.116252
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น COP
$186.7049932
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น ZAR
R.0.8261155
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น UAH
2.0274753
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น TZS
T.Sh.118.35369
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น VES
Bs10.26021
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น CLP
$45.37614
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น PKR
Rs13.5343249
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น KZT
25.9116064
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น THB
฿1.5582995
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น TWD
NT$1.4725569
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น AED
د.إ0.1767839
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น CHF
Fr0.0380543
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น HKD
HK$0.3737992
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น AMD
֏18.4414028
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MAD
.د.م0.4441274
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MXN
$0.8868097
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น SAR
ريال0.1801558
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น ETB
Br7.288121
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น KES
KSh6.2250091
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น JOD
د.أ0.03415253
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น PLN
0.1748571
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น RON
лв0.2100212
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น SEK
kr0.4508712
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BGN
лв0.0804439
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น HUF
Ft16.04061
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น CZK
1.0048262
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น KWD
د.ك0.01474002
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น ILS
0.1565525
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BOB
Bs0.3328547
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น AZN
0.081889
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น TJS
SM0.4450908
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น GEL
0.1310224
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น AOA
Kz44.1521403
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BHD
.د.ب0.01811192
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BMD
$0.04817
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น DKK
kr0.308288
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น HNL
L1.2697612
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MUR
2.1878814
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น NAD
$0.8299691
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น NOK
kr0.4797732
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น NZD
$0.0828524
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น PAB
B/.0.04817
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น PGK
K0.2018323
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น QAR
ر.ق0.1753388
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น RSD
дин.4.8425301
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น UZS
soʻm580.3613123
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น ALL
L4.0014819
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น ANG
ƒ0.0862243
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น AWG
ƒ0.086706
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BBD
$0.09634
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BAM
KM0.0804439
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BIF
Fr142.05333
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BND
$0.0621393
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BSD
$0.04817
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น JMD
$7.7279131
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น KHR
194.2334825
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น KMF
Fr20.37591
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น LAK
1,047.1738921
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น LKR
රු14.667765
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MDL
L0.814073
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MGA
Ar217.9634696
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MOP
P0.38536
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MVR
0.737001
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MWK
MK83.6284187
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น MZN
MT3.0785447
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น NPR
रु6.8035308
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น PYG
341.62164
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น RWF
Fr69.79833
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น SBD
$0.3964391
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น SCR
0.6864225
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น SRD
$1.9046418
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น SVC
$0.4214875
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น SZL
L0.8299691
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น TMT
m0.1690767
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น TND
د.ت0.14022287
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น TTD
$0.3270743
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น UGX
Sh167.82428
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น XAF
Fr27.07154
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น XCD
$0.130059
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น XOF
Fr27.07154
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น XPF
Fr4.91334
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BWP
P0.6849774
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น BZD
$0.0968217
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น CVE
$4.585784
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น DJF
Fr8.52609
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น DOP
$3.0848068
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น DZD
د.ج6.257283
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น FJD
$0.1088642
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น GNF
Fr418.83815
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น GTQ
Q0.3689822
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น GYD
$10.0858346
1 LightningBitcoin(LBTC1) เป็น ISK
kr5.92491

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก LightningBitcoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ LightningBitcoin

วันนี้ LightningBitcoin (LBTC1) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LBTC1 เป็นUSD คือ 0.04817 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LBTC1 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LBTC1 เป็น USD คือ $ 0.04817 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ LightningBitcoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LBTC1 คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LBTC1 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LBTC1 คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LBTC1 คือเท่าใด?
LBTC1 ถึงราคา ATH ที่ 1,037.530029296875 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LBTC1 คือเท่าไร?
LBTC1 ถึงราคา ATL ที่ 0.05135513457072038 USD
ปริมาณการเทรดของ LBTC1 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LBTC1 คือ $ 54.30K USD
ปีนี้ LBTC1 จะสูงขึ้นอีกไหม?
LBTC1 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LBTC1 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ LightningBitcoin (LBTC1)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
