โทเคโนมิกส์ OFFICIAL K-POP (KPOP)

โทเคโนมิกส์ OFFICIAL K-POP (KPOP)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ OFFICIAL K-POP (KPOP) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:45:41 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา OFFICIAL K-POP (KPOP)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ OFFICIAL K-POP (KPOP) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M
อุปทานรวม:
$ 8.00B
$ 8.00B$ 8.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 6.48B
$ 6.48B$ 6.48B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.0004226
$ 0.0004226$ 0.0004226
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.000002025104729961
$ 0.000002025104729961$ 0.000002025104729961
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0002525
$ 0.0002525$ 0.0002525

ข้อมูล OFFICIAL K-POP (KPOP)

วิวัฒนาการขั้นถัดไปของการเป็นแฟนคลับวัฒนธรรมป๊อป ขบวนการระดับโลกในรูปแบบดิจิทัลที่เปิดโอกาสให้ทุกคนจากทุกมุมโลกได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของวงการบันเทิงเกาหลี $KPOP คือจุดรวมของแฟนคลับทั่วโลก และเป็นพื้นที่ที่ศิลปิน แบรนด์ และแฟน ๆ ได้เชื่อมต่อกัน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.officialkpop.com/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0xea36Af87Df952fd4c9A05Cd792d370909Bbda8DB

โทเคโนมิกส์ OFFICIAL K-POP (KPOP): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ OFFICIAL K-POP (KPOP) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นKPOP สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น KPOP ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ KPOP แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น KPOPกัน!

วิธีการซื้อ KPOP

สนใจเพิ่ม OFFICIAL K-POP (KPOP) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ KPOP รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา OFFICIAL K-POP (KPOP)

การวิเคราะห์ประวัติราคา KPOP ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา KPOP

อยากรู้ว่า KPOP จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา KPOP ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว