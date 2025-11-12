โทเคโนมิกส์ BNBird (BIRD)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา BNBird (BIRD)
สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ BNBird (BIRD) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูล BNBird (BIRD)
BNBird คือแพลตฟอร์มรวม NFT-Fi สุดล้ำที่สร้างขึ้นบน BNB Chain ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกรูปแบบมูลค่าใหม่ให้กับนักสะสมดิจิทัลและแฟน ๆ DeFi ที่นี่ NFT จะเชื่อมต่อกับ DeFi อย่างเต็มรูปแบบ — ไม่ว่าจะเป็นการสเตก ปล่อยกู้ หรือใช้ NFT เพื่อปลดล็อกรางวัลและโอกาสใหม่ ๆ ทั้งหมดในระบบนิเวศที่สนุก ใช้งานง่าย และครบจบในที่เดียว ด้วย BNBird คุณสามารถสำรวจและเทรดข้ามตลาด NFT ได้หลายแห่ง ค้นหานกหายาก และค้นพบสินทรัพย์สุดพิเศษโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม NFT ของคุณยังสามารถทำงานแทนคุณได้ — เพิ่มเข้าในพูลสภาพคล่อง รับสิ่งจูงใจ และช่วยขับเคลื่อนการเทรด NFT ทั่วทั้งเชน ทุกอย่างขับเคลื่อนโดยชุมชน: เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกำหนดการอัปเกรด และสร้างอนาคตร่วมกับนักสะสมนกและนักพัฒนา DeFi คนอื่น ๆ ในฐานะแพลตฟอร์ม NFT-Fi รวมแห่งแรกบน BNB Chain BNBird เปิดโอกาสให้คุณปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของ NFT และร่วมสร้างบทใหม่ของโลก Web3 แห่งจักรวาลนกดิจิทัล เก็บสะสม เล่น สร้างรายได้ — แล้วโบยบินไปพร้อมฝูงนก!
โทเคโนมิกส์ BNBird (BIRD): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ BNBird (BIRD) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นBIRD สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BIRD ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BIRD แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BIRDกัน!
วิธีการซื้อ BIRD
สนใจเพิ่ม BNBird (BIRD) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ BIRD รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย
ประวัติราคา BNBird (BIRD)
การวิเคราะห์ประวัติราคา BIRD ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การคาดการณ์ราคา BIRD
อยากรู้ว่า BIRD จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา BIRD ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?
MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
