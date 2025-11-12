โทเคโนมิกส์ BNBird (BIRD)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ BNBird (BIRD) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:29:53 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา BNBird (BIRD)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ BNBird (BIRD) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
--
----
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
--
----
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 7.20M
$ 7.20M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 3.3768
$ 3.3768
ต่ำสุดตลอดกาล:
--
----
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0072
$ 0.0072

ข้อมูล BNBird (BIRD)

BNBird คือแพลตฟอร์มรวม NFT-Fi สุดล้ำที่สร้างขึ้นบน BNB Chain ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกรูปแบบมูลค่าใหม่ให้กับนักสะสมดิจิทัลและแฟน ๆ DeFi ที่นี่ NFT จะเชื่อมต่อกับ DeFi อย่างเต็มรูปแบบ — ไม่ว่าจะเป็นการสเตก ปล่อยกู้ หรือใช้ NFT เพื่อปลดล็อกรางวัลและโอกาสใหม่ ๆ ทั้งหมดในระบบนิเวศที่สนุก ใช้งานง่าย และครบจบในที่เดียว ด้วย BNBird คุณสามารถสำรวจและเทรดข้ามตลาด NFT ได้หลายแห่ง ค้นหานกหายาก และค้นพบสินทรัพย์สุดพิเศษโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม NFT ของคุณยังสามารถทำงานแทนคุณได้ — เพิ่มเข้าในพูลสภาพคล่อง รับสิ่งจูงใจ และช่วยขับเคลื่อนการเทรด NFT ทั่วทั้งเชน ทุกอย่างขับเคลื่อนโดยชุมชน: เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกำหนดการอัปเกรด และสร้างอนาคตร่วมกับนักสะสมนกและนักพัฒนา DeFi คนอื่น ๆ ในฐานะแพลตฟอร์ม NFT-Fi รวมแห่งแรกบน BNB Chain BNBird เปิดโอกาสให้คุณปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของ NFT และร่วมสร้างบทใหม่ของโลก Web3 แห่งจักรวาลนกดิจิทัล เก็บสะสม เล่น สร้างรายได้ — แล้วโบยบินไปพร้อมฝูงนก!

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
http://www.bnbird.club/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://bnbird-nft.gitbook.io/bnbird/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0xf9ed02f16a98d6761a412E89e10CF06CB104c628

โทเคโนมิกส์ BNBird (BIRD): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ BNBird (BIRD) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นBIRD สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BIRD ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BIRD แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BIRDกัน!

วิธีการซื้อ BIRD

สนใจเพิ่ม BNBird (BIRD) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ BIRD รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา BNBird (BIRD)

การวิเคราะห์ประวัติราคา BIRD ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา BIRD

อยากรู้ว่า BIRD จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา BIRD ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

