ราคาปัจจุบัน Grand Gangsta City วันนี้ คือ 0.002261 USD ติดตามการอัปเดตราคา GGC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GGC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Grand Gangsta City วันนี้ คือ 0.002261 USD ติดตามการอัปเดตราคา GGC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GGC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GGC

ข้อมูลราคา GGC

เอกสารไวท์เปเปอร์ GGC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GGC

โทเคโนมิกส์ GGC

การคาดการณ์ราคา GGC

ประวัติ GGC

GGC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GGCเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GGC

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Grand Gangsta City โลโก้

ราคา Grand Gangsta City(GGC)

ราคาปัจจุบัน 1 GGC เป็น USD

$0.002261
$0.002261$0.002261
+0.17%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:12:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Grand Gangsta City (GGC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.002235
$ 0.002235$ 0.002235
ต่ำสุด 24h
$ 0.002303
$ 0.002303$ 0.002303
สูงสุด 24h

$ 0.002235
$ 0.002235$ 0.002235

$ 0.002303
$ 0.002303$ 0.002303

--
----

--
----

-0.45%

+0.17%

+9.33%

+9.33%

ราคาเรียลไทม์ Grand Gangsta City (GGC) คือ $ 0.002261 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGGC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.002235 และราคาสูงสุด $ 0.002303 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GGC คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GGC มีการเปลี่ยนแปลง -0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Grand Gangsta City (GGC) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 174.51K
$ 174.51K$ 174.51K

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Grand Gangsta City คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 174.51K อุปทานหมุนเวียนของ GGC คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.26M

ประวัติราคา Grand Gangsta City (GGC) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Grand Gangsta City ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00000384+0.17%
30 วัน$ -0.00096-29.81%
60 วัน$ -0.00201-47.07%
90 วัน$ -0.001978-46.67%
การเปลี่ยนแปลงราคา Grand Gangsta City ในวันนี้

วันนี้ GGC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00000384 (+0.17%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Grand Gangsta City ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00096 (-29.81%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Grand Gangsta City ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GGC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00201 (-47.07%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Grand Gangsta City ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.001978 (-46.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Grand Gangsta City (GGC) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Grand Gangsta Cityทันที

อะไรคือ Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Grand Gangsta City ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบGGCความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Grand Gangsta City บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Grand Gangsta City ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Grand Gangsta City (USD)

Grand Gangsta City (GGC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Grand Gangsta City (GGC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Grand Gangsta City

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Grand Gangsta City ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Grand Gangsta City (GGC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Grand Gangsta City (GGC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GGCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Grand Gangsta City (GGC)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Grand Gangsta Cityใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Grand Gangsta City บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

GGC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น VND
59.498215
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น AUD
A$0.00341411
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น GBP
0.00169575
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น EUR
0.00192185
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น USD
$0.002261
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MYR
RM0.00947359
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น TRY
0.09487156
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น JPY
¥0.343672
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น ARS
ARS$3.32988775
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น RUB
0.17918425
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น INR
0.19946542
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น IDR
Rp37.68331826
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น PHP
0.13373815
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น EGP
￡E.0.10710357
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BRL
R$0.01211896
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น CAD
C$0.00314279
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BDT
0.27670118
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น NGN
3.2911116
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น COP
$8.69614515
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น ZAR
R.0.03879876
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น UAH
0.09516549
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น TZS
T.Sh.5.555277
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น VES
Bs0.481593
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น CLP
$2.12534
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น PKR
Rs0.64067696
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น KZT
1.21623712
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น THB
฿0.07305291
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น TWD
NT$0.06914138
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น AED
د.إ0.00829787
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น CHF
Fr0.00178619
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น HKD
HK$0.01754536
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น AMD
֏0.86560124
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MAD
.د.م0.02086903
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MXN
$0.0416024
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น SAR
ريال0.00847875
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น ETB
Br0.34283543
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น KES
KSh0.29198554
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น JOD
د.أ0.001603049
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น PLN
0.00818482
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น RON
лв0.00985796
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น SEK
kr0.02114035
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BGN
лв0.00377587
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น HUF
Ft0.75264168
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น CZK
0.04718707
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น KWD
د.ك0.000691866
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น ILS
0.00734825
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BOB
Bs0.01562351
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น AZN
0.0038437
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น TJS
SM0.02089164
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น GEL
0.00614992
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น AOA
Kz2.06105977
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BHD
.د.ب0.000850136
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BMD
$0.002261
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น DKK
kr0.0144704
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น HNL
L0.05953213
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MUR
0.10249113
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น NAD
$0.03904747
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น NOK
kr0.02251956
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น NZD
$0.00391153
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น PAB
B/.0.002261
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น PGK
K0.00951881
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น QAR
ر.ق0.00823004
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น RSD
дин.0.22734355
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น UZS
soʻm27.57316632
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น ALL
L0.18775344
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น ANG
ƒ0.00404719
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น AWG
ƒ0.0040698
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BBD
$0.004522
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BAM
KM0.00377587
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BIF
Fr6.667689
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BND
$0.00291669
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BSD
$0.002261
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น JMD
$0.36273223
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น KHR
9.11691725
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น KMF
Fr0.956403
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น LAK
49.15217293
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น LKR
රු0.6884745
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MDL
L0.0382109
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MGA
Ar10.09373708
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MOP
P0.018088
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MVR
0.0345933
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MWK
MK3.92534471
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น MZN
MT0.14450051
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น NPR
रु0.31934364
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น PYG
16.035012
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น RWF
Fr3.285233
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น SBD
$0.01860803
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น SCR
0.03090787
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น SRD
$0.08939994
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น SVC
$0.01978375
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น SZL
L0.03902486
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น TMT
m0.00793611
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น TND
د.ت0.006636035
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น TTD
$0.01535219
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น UGX
Sh7.877324
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น XAF
Fr1.270682
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น XCD
$0.0061047
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น XOF
Fr1.270682
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น XPF
Fr0.230622
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BWP
P0.03215142
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น BZD
$0.00454461
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น CVE
$0.21398104
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น DJF
Fr0.402458
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น DOP
$0.14477183
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น DZD
د.ج0.2937039
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น FJD
$0.00510986
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น GNF
Fr19.659395
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น GTQ
Q0.01731926
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น GYD
$0.47340818
1 Grand Gangsta City(GGC) เป็น ISK
kr0.278103

Grand Gangsta City ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Grand Gangsta City ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Grand Gangsta City อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Grand Gangsta City

วันนี้ Grand Gangsta City (GGC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GGC เป็นUSD คือ 0.002261 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GGC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GGC เป็น USD คือ $ 0.002261 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Grand Gangsta City คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GGC คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GGC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GGC คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GGC คือเท่าใด?
GGC ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GGC คือเท่าไร?
GGC ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ GGC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GGC คือ $ 174.51K USD
ปีนี้ GGC จะสูงขึ้นอีกไหม?
GGC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GGC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:12:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Grand Gangsta City (GGC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GGC เป็น USD

จำนวน

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.002261 USD

เทรด GGC

GGC/USDT
$0.002261
$0.002261$0.002261
+0.17%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,826.74
$114,826.74$114,826.74

+0.16%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,108.09
$4,108.09$4,108.09

+0.27%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04561
$0.04561$0.04561

-1.78%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.75
$198.75$198.75

-0.07%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9610
$3.9610$3.9610

+2.68%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,108.09
$4,108.09$4,108.09

+0.27%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,826.74
$114,826.74$114,826.74

+0.16%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.75
$198.75$198.75

-0.07%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6436
$2.6436$2.6436

+0.28%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20025
$0.20025$0.20025

+0.24%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008820
$0.008820$0.008820

-11.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.368
$1.368$1.368

+82.40%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000310
$0.0000000310$0.0000000310

+260.46%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00220
$0.00220$0.00220

+120.00%

Jump Tom โลโก้

Jump Tom

JUMP

$0.00000890
$0.00000890$0.00000890

+36.92%

OMNILABS โลโก้

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000094
$0.0000000000094$0.0000000000094

+16.04%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000056
$0.0000000000000000056$0.0000000000000000056

+24.44%