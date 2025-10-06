ราคาปัจจุบัน Gata วันนี้ คือ 0.01908 USD ติดตามการอัปเดตราคา GATA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GATA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Gata วันนี้ คือ 0.01908 USD ติดตามการอัปเดตราคา GATA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GATA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Gata(GATA)

Gata (GATA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:47:22 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Gata (GATA) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Gata (GATA) คือ $ 0.01908 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGATA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.019 และราคาสูงสุด $ 0.02183 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GATA คือ $ 0.17518834628959326 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01443447445100292

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GATA มีการเปลี่ยนแปลง -2.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +11.57% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Gata (GATA) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gata คือ $ 1.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 73.06K อุปทานหมุนเวียนของ GATA คือ 96.24M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.08M

ประวัติราคา Gata (GATA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Gata ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0001482-0.77%
30 วัน$ -0.04095-68.22%
60 วัน$ +0.00908+90.80%
90 วัน$ +0.00908+90.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา Gata ในวันนี้

วันนี้ GATA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0001482 (-0.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Gata ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.04095 (-68.22%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Gata ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GATA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00908 (+90.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Gata ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00908 (+90.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Gata (GATA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Gataทันที

อะไรคือ Gata (GATA)

Gata เร่งความก้าวหน้าของ AI ด้วยการกระจายศูนย์ เรากำลังสร้างโมเดลแบบกระจายศูนย์เพื่อปลดล็อกทรัพยากรพื้นฐานของ AI ทั้งข้อมูลและพลังการประมวลผล เพื่อขับเคลื่อน AI แบบเปิด และส่งคืนคุณค่าให้กับผู้คนจำนวนมาก ไม่ใช่เพียงคนส่วนน้อย

Gata มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Gata ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบGATAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Gata บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Gata ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Gata (USD)

Gata (GATA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Gata (GATA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Gata

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Gata ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Gata (GATA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Gata (GATA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GATAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Gata (GATA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Gataใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Gata บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

GATA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Gata ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Gata ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Gata อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gata

วันนี้ Gata (GATA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GATA เป็นUSD คือ 0.01908 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GATA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GATA เป็น USD คือ $ 0.01908 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Gata คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GATA คือ $ 1.84M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GATA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GATA คือ 96.24M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GATA คือเท่าใด?
GATA ถึงราคา ATH ที่ 0.17518834628959326 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GATA คือเท่าไร?
GATA ถึงราคา ATL ที่ 0.01443447445100292 USD
ปริมาณการเทรดของ GATA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GATA คือ $ 73.06K USD
ปีนี้ GATA จะสูงขึ้นอีกไหม?
GATA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GATA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:47:22 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

