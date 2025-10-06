ราคาปัจจุบัน Fireverse วันนี้ คือ 0.06492 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FIR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Fireverse วันนี้ คือ 0.06492 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FIR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Fireverse โลโก้

ราคา Fireverse(FIR)

ราคาปัจจุบัน 1 FIR เป็น USD

$0.06492
$0.06492$0.06492
-0.10%1D
USD
Fireverse (FIR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:45:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Fireverse (FIR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.06388
$ 0.06388$ 0.06388
ต่ำสุด 24h
$ 0.06635
$ 0.06635$ 0.06635
สูงสุด 24h

$ 0.06388
$ 0.06388$ 0.06388

$ 0.06635
$ 0.06635$ 0.06635

$ 0.13227499641836485
$ 0.13227499641836485$ 0.13227499641836485

$ 0.03134127854543523
$ 0.03134127854543523$ 0.03134127854543523

+0.40%

-0.10%

-9.25%

-9.25%

ราคาเรียลไทม์ Fireverse (FIR) คือ $ 0.06492 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFIR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.06388 และราคาสูงสุด $ 0.06635 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FIR คือ $ 0.13227499641836485 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03134127854543523

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FIR มีการเปลี่ยนแปลง +0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.25% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Fireverse (FIR) ข้อมูลการตลาด

No.1203

$ 8.88M
$ 8.88M$ 8.88M

$ 56.25K
$ 56.25K$ 56.25K

$ 64.92M
$ 64.92M$ 64.92M

136.71M
136.71M 136.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.67%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fireverse คือ $ 8.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.25K อุปทานหมุนเวียนของ FIR คือ 136.71M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 64.92M

ประวัติราคา Fireverse (FIR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Fireverse ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000065-0.10%
30 วัน$ -0.0245-27.40%
60 วัน$ -0.05136-44.17%
90 วัน$ +0.05492+549.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา Fireverse ในวันนี้

วันนี้ FIR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000065 (-0.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Fireverse ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0245 (-27.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Fireverse ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FIR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.05136 (-44.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Fireverse ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.05492 (+549.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Fireverse (FIR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Fireverseทันที

อะไรคือ Fireverse (FIR)

Fireverse คือแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ดนตรีแนวใหม่ที่มุ่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยและโซลูชันบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์ โดย Fireverse ได้นิยามภูมิทัศน์วงการดนตรีขึ้นใหม่ เปิดโอกาสให้ทั้งนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่นสามารถสร้าง แชร์ และสร้างรายได้จากผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้อย่างเต็มที่

Fireverse มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Fireverse ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบFIRความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Fireverse บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Fireverse ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Fireverse (USD)

Fireverse (FIR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Fireverse (FIR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Fireverse

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Fireverse ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Fireverse (FIR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Fireverse (FIR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FIRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Fireverse (FIR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Fireverseใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Fireverse บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

Fireverse ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Fireverse ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Fireverse อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fireverse

วันนี้ Fireverse (FIR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FIR เป็นUSD คือ 0.06492 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FIR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FIR เป็น USD คือ $ 0.06492 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Fireverse คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FIR คือ $ 8.88M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FIR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FIR คือ 136.71M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FIR คือเท่าใด?
FIR ถึงราคา ATH ที่ 0.13227499641836485 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FIR คือเท่าไร?
FIR ถึงราคา ATL ที่ 0.03134127854543523 USD
ปริมาณการเทรดของ FIR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FIR คือ $ 56.25K USD
ปีนี้ FIR จะสูงขึ้นอีกไหม?
FIR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FIR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:45:30 (UTC+8)

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

