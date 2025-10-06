ราคาปัจจุบัน Exotic Markets วันนี้ คือ 1.064 USD ติดตามการอัปเดตราคา EXO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EXO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Exotic Markets วันนี้ คือ 1.064 USD ติดตามการอัปเดตราคา EXO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EXO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Exotic Markets โลโก้

ราคา Exotic Markets(EXO)

ราคาปัจจุบัน 1 EXO เป็น USD

$1.065
$1.065$1.065
0.00%1D
USD
Exotic Markets (EXO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:44:23 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Exotic Markets (EXO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.048
$ 1.048$ 1.048
ต่ำสุด 24h
$ 1.301
$ 1.301$ 1.301
สูงสุด 24h

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 1.301
$ 1.301$ 1.301

--
----

--
----

-1.58%

0.00%

-27.97%

-27.97%

ราคาเรียลไทม์ Exotic Markets (EXO) คือ $ 1.064 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEXO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.048 และราคาสูงสุด $ 1.301 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EXO คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EXO มีการเปลี่ยนแปลง -1.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Exotic Markets (EXO) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 67.39K
$ 67.39K$ 67.39K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Exotic Markets คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 67.39K อุปทานหมุนเวียนของ EXO คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Exotic Markets (EXO) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Exotic Markets ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -1.414-57.07%
60 วัน$ -3.936-78.72%
90 วัน$ -3.936-78.72%
การเปลี่ยนแปลงราคา Exotic Markets ในวันนี้

วันนี้ EXO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Exotic Markets ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -1.414 (-57.07%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Exotic Markets ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน EXO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -3.936 (-78.72%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Exotic Markets ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -3.936 (-78.72%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Exotic Markets (EXO) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Exotic Marketsทันที

อะไรคือ Exotic Markets (EXO)

โครงสร้างพื้นฐาน Option และ Derivatives บน Solana

Exotic Markets มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Exotic Markets ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบEXOความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Exotic Markets บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Exotic Markets ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Exotic Markets (USD)

Exotic Markets (EXO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Exotic Markets (EXO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Exotic Markets

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Exotic Markets ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Exotic Markets (EXO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Exotic Markets (EXO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EXOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Exotic Markets (EXO)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Exotic Marketsใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Exotic Markets บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

EXO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Exotic Markets(EXO) เป็น VND
27,999.16
1 Exotic Markets(EXO) เป็น AUD
A$1.60664
1 Exotic Markets(EXO) เป็น GBP
0.798
1 Exotic Markets(EXO) เป็น EUR
0.9044
1 Exotic Markets(EXO) เป็น USD
$1.064
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MYR
RM4.45816
1 Exotic Markets(EXO) เป็น TRY
44.64544
1 Exotic Markets(EXO) เป็น JPY
¥161.728
1 Exotic Markets(EXO) เป็น ARS
ARS$1,555.54672
1 Exotic Markets(EXO) เป็น RUB
84.322
1 Exotic Markets(EXO) เป็น INR
93.87672
1 Exotic Markets(EXO) เป็น IDR
Rp17,733.32624
1 Exotic Markets(EXO) เป็น PHP
62.9356
1 Exotic Markets(EXO) เป็น EGP
￡E.50.39104
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BRL
R$5.70304
1 Exotic Markets(EXO) เป็น CAD
C$1.47896
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BDT
130.21232
1 Exotic Markets(EXO) เป็น NGN
1,548.7584
1 Exotic Markets(EXO) เป็น COP
$4,092.3036
1 Exotic Markets(EXO) เป็น ZAR
R.18.26888
1 Exotic Markets(EXO) เป็น UAH
44.78376
1 Exotic Markets(EXO) เป็น TZS
T.Sh.2,614.248
1 Exotic Markets(EXO) เป็น VES
Bs226.632
1 Exotic Markets(EXO) เป็น CLP
$1,002.288
1 Exotic Markets(EXO) เป็น PKR
Rs301.49504
1 Exotic Markets(EXO) เป็น KZT
572.34688
1 Exotic Markets(EXO) เป็น THB
฿34.37784
1 Exotic Markets(EXO) เป็น TWD
NT$32.54776
1 Exotic Markets(EXO) เป็น AED
د.إ3.90488
1 Exotic Markets(EXO) เป็น CHF
Fr0.84056
1 Exotic Markets(EXO) เป็น HKD
HK$8.25664
1 Exotic Markets(EXO) เป็น AMD
֏407.34176
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MAD
.د.م9.82072
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MXN
$19.5776
1 Exotic Markets(EXO) เป็น SAR
ريال3.99
1 Exotic Markets(EXO) เป็น ETB
Br161.33432
1 Exotic Markets(EXO) เป็น KES
KSh137.40496
1 Exotic Markets(EXO) เป็น JOD
د.أ0.754376
1 Exotic Markets(EXO) เป็น PLN
3.85168
1 Exotic Markets(EXO) เป็น RON
лв4.63904
1 Exotic Markets(EXO) เป็น SEK
kr9.95904
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BGN
лв1.77688
1 Exotic Markets(EXO) เป็น HUF
Ft354.18432
1 Exotic Markets(EXO) เป็น CZK
22.19504
1 Exotic Markets(EXO) เป็น KWD
د.ك0.325584
1 Exotic Markets(EXO) เป็น ILS
3.458
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BOB
Bs7.35224
1 Exotic Markets(EXO) เป็น AZN
1.8088
1 Exotic Markets(EXO) เป็น TJS
SM9.83136
1 Exotic Markets(EXO) เป็น GEL
2.89408
1 Exotic Markets(EXO) เป็น AOA
Kz969.91048
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BHD
.د.ب0.400064
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BMD
$1.064
1 Exotic Markets(EXO) เป็น DKK
kr6.8096
1 Exotic Markets(EXO) เป็น HNL
L28.01512
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MUR
48.23112
1 Exotic Markets(EXO) เป็น NAD
$18.37528
1 Exotic Markets(EXO) เป็น NOK
kr10.60808
1 Exotic Markets(EXO) เป็น NZD
$1.83008
1 Exotic Markets(EXO) เป็น PAB
B/.1.064
1 Exotic Markets(EXO) เป็น PGK
K4.47944
1 Exotic Markets(EXO) เป็น QAR
ر.ق3.87296
1 Exotic Markets(EXO) เป็น RSD
дин.106.97456
1 Exotic Markets(EXO) เป็น UZS
soʻm12,975.60768
1 Exotic Markets(EXO) เป็น ALL
L88.35456
1 Exotic Markets(EXO) เป็น ANG
ƒ1.90456
1 Exotic Markets(EXO) เป็น AWG
ƒ1.9152
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BBD
$2.128
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BAM
KM1.77688
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BIF
Fr3,137.736
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BND
$1.37256
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BSD
$1.064
1 Exotic Markets(EXO) เป็น JMD
$170.69752
1 Exotic Markets(EXO) เป็น KHR
4,290.314
1 Exotic Markets(EXO) เป็น KMF
Fr450.072
1 Exotic Markets(EXO) เป็น LAK
23,130.43432
1 Exotic Markets(EXO) เป็น LKR
රු323.988
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MDL
L17.9816
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MGA
Ar4,749.99392
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MOP
P8.512
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MVR
16.2792
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MWK
MK1,847.22104
1 Exotic Markets(EXO) เป็น MZN
MT68.00024
1 Exotic Markets(EXO) เป็น NPR
रु150.27936
1 Exotic Markets(EXO) เป็น PYG
7,545.888
1 Exotic Markets(EXO) เป็น RWF
Fr1,545.992
1 Exotic Markets(EXO) เป็น SBD
$8.75672
1 Exotic Markets(EXO) เป็น SCR
14.54488
1 Exotic Markets(EXO) เป็น SRD
$42.07056
1 Exotic Markets(EXO) เป็น SVC
$9.31
1 Exotic Markets(EXO) เป็น SZL
L18.36464
1 Exotic Markets(EXO) เป็น TMT
m3.73464
1 Exotic Markets(EXO) เป็น TND
د.ت3.12284
1 Exotic Markets(EXO) เป็น TTD
$7.22456
1 Exotic Markets(EXO) เป็น UGX
Sh3,706.976
1 Exotic Markets(EXO) เป็น XAF
Fr597.968
1 Exotic Markets(EXO) เป็น XCD
$2.8728
1 Exotic Markets(EXO) เป็น XOF
Fr597.968
1 Exotic Markets(EXO) เป็น XPF
Fr108.528
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BWP
P15.13008
1 Exotic Markets(EXO) เป็น BZD
$2.13864
1 Exotic Markets(EXO) เป็น CVE
$101.2928
1 Exotic Markets(EXO) เป็น DJF
Fr188.328
1 Exotic Markets(EXO) เป็น DOP
$68.13856
1 Exotic Markets(EXO) เป็น DZD
د.ج138.2136
1 Exotic Markets(EXO) เป็น FJD
$2.40464
1 Exotic Markets(EXO) เป็น GNF
Fr9,251.48
1 Exotic Markets(EXO) เป็น GTQ
Q8.15024
1 Exotic Markets(EXO) เป็น GYD
$222.78032
1 Exotic Markets(EXO) เป็น ISK
kr129.808

Exotic Markets ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Exotic Markets ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Exotic Markets

วันนี้ Exotic Markets (EXO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EXO เป็นUSD คือ 1.064 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EXO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EXO เป็น USD คือ $ 1.064 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Exotic Markets คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EXO คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EXO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EXO คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EXO คือเท่าใด?
EXO ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EXO คือเท่าไร?
EXO ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ EXO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EXO คือ $ 67.39K USD
ปีนี้ EXO จะสูงขึ้นอีกไหม?
EXO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EXO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:44:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Exotic Markets (EXO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

