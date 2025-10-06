ราคาปัจจุบัน Cycle Network วันนี้ คือ 0.02678 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CYC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Cycle Network วันนี้ คือ 0.02678 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CYC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Cycle Network โลโก้

ราคา Cycle Network(CYC)

ราคาปัจจุบัน 1 CYC เป็น USD

$0.02684
$0.02684$0.02684
-0.03%1D
USD
Cycle Network (CYC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:37:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cycle Network (CYC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02623
$ 0.02623$ 0.02623
ต่ำสุด 24h
$ 0.02705
$ 0.02705$ 0.02705
สูงสุด 24h

$ 0.02623
$ 0.02623$ 0.02623

$ 0.02705
$ 0.02705$ 0.02705

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.025305918698313595
$ 0.025305918698313595$ 0.025305918698313595

-0.04%

-0.03%

+1.90%

+1.90%

ราคาเรียลไทม์ Cycle Network (CYC) คือ $ 0.02678 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCYC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02623 และราคาสูงสุด $ 0.02705 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CYC คือ $ 0.1190066848445152 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.025305918698313595

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CYC มีการเปลี่ยนแปลง -0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.90% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cycle Network (CYC) ข้อมูลการตลาด

No.1537

$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M

$ 32.53K
$ 32.53K$ 32.53K

$ 26.78M
$ 26.78M$ 26.78M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cycle Network คือ $ 4.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 32.53K อุปทานหมุนเวียนของ CYC คือ 153.70M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 26.78M

ประวัติราคา Cycle Network (CYC) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0000081-0.03%
30 วัน$ -0.02101-43.97%
60 วัน$ -0.05425-66.96%
90 วัน$ +0.00678+33.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network ในวันนี้

วันนี้ CYC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0000081 (-0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.02101 (-43.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CYC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.05425 (-66.96%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00678 (+33.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Cycle Network (CYC) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Cycle Networkทันที

อะไรคือ Cycle Network (CYC)

Cycle Network กำลังพัฒนาเลเยอร์การชำระบัญชีแบบครบวงจรที่เชื่อมทุกเชนเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมเครือข่ายสภาพคล่องแบบไม่ต้องใช้บริดจ์สำหรับระบบนิเวศบล็อกเชนทั้งหมด โดยอยู่ภายใต้การบ่มเพาะของ YZi Labs และได้รับเงินลงทุนจาก Vertex Ventures (นักลงทุนหลัก ซึ่งเป็น SubFund ของ Temasek Holdings)

Cycle Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Cycle Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCYCความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Cycle Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Cycle Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Cycle Network (USD)

Cycle Network (CYC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cycle Network (CYC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cycle Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cycle Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Cycle Network (CYC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cycle Network (CYC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CYCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Cycle Network (CYC)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Cycle Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Cycle Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

CYC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Cycle Network(CYC) เป็น VND
704.7157
1 Cycle Network(CYC) เป็น AUD
A$0.0404378
1 Cycle Network(CYC) เป็น GBP
0.020085
1 Cycle Network(CYC) เป็น EUR
0.022763
1 Cycle Network(CYC) เป็น USD
$0.02678
1 Cycle Network(CYC) เป็น MYR
RM0.1122082
1 Cycle Network(CYC) เป็น TRY
1.1236888
1 Cycle Network(CYC) เป็น JPY
¥4.07056
1 Cycle Network(CYC) เป็น ARS
ARS$39.1518244
1 Cycle Network(CYC) เป็น RUB
2.122315
1 Cycle Network(CYC) เป็น INR
2.3627994
1 Cycle Network(CYC) เป็น IDR
Rp446.3331548
1 Cycle Network(CYC) เป็น PHP
1.584037
1 Cycle Network(CYC) เป็น EGP
￡E.1.2683008
1 Cycle Network(CYC) เป็น BRL
R$0.1435408
1 Cycle Network(CYC) เป็น CAD
C$0.0372242
1 Cycle Network(CYC) เป็น BDT
3.2773364
1 Cycle Network(CYC) เป็น NGN
38.980968
1 Cycle Network(CYC) เป็น COP
$102.999897
1 Cycle Network(CYC) เป็น ZAR
R.0.4598126
1 Cycle Network(CYC) เป็น UAH
1.1271702
1 Cycle Network(CYC) เป็น TZS
T.Sh.65.79846
1 Cycle Network(CYC) เป็น VES
Bs5.70414
1 Cycle Network(CYC) เป็น CLP
$25.22676
1 Cycle Network(CYC) เป็น PKR
Rs7.5883808
1 Cycle Network(CYC) เป็น KZT
14.4054976
1 Cycle Network(CYC) เป็น THB
฿0.8652618
1 Cycle Network(CYC) เป็น TWD
NT$0.8192002
1 Cycle Network(CYC) เป็น AED
د.إ0.0982826
1 Cycle Network(CYC) เป็น CHF
Fr0.0211562
1 Cycle Network(CYC) เป็น HKD
HK$0.2078128
1 Cycle Network(CYC) เป็น AMD
֏10.2524552
1 Cycle Network(CYC) เป็น MAD
.د.م0.2471794
1 Cycle Network(CYC) เป็น MXN
$0.492752
1 Cycle Network(CYC) เป็น SAR
ريال0.100425
1 Cycle Network(CYC) เป็น ETB
Br4.0606514
1 Cycle Network(CYC) เป็น KES
KSh3.4583692
1 Cycle Network(CYC) เป็น JOD
د.أ0.01898702
1 Cycle Network(CYC) เป็น PLN
0.0969436
1 Cycle Network(CYC) เป็น RON
лв0.1167608
1 Cycle Network(CYC) เป็น SEK
kr0.2506608
1 Cycle Network(CYC) เป็น BGN
лв0.0447226
1 Cycle Network(CYC) เป็น HUF
Ft8.9145264
1 Cycle Network(CYC) เป็น CZK
0.5586308
1 Cycle Network(CYC) เป็น KWD
د.ك0.00819468
1 Cycle Network(CYC) เป็น ILS
0.087035
1 Cycle Network(CYC) เป็น BOB
Bs0.1850498
1 Cycle Network(CYC) เป็น AZN
0.045526
1 Cycle Network(CYC) เป็น TJS
SM0.2474472
1 Cycle Network(CYC) เป็น GEL
0.0728416
1 Cycle Network(CYC) เป็น AOA
Kz24.4118446
1 Cycle Network(CYC) เป็น BHD
.د.ب0.01006928
1 Cycle Network(CYC) เป็น BMD
$0.02678
1 Cycle Network(CYC) เป็น DKK
kr0.171392
1 Cycle Network(CYC) เป็น HNL
L0.7051174
1 Cycle Network(CYC) เป็น MUR
1.2139374
1 Cycle Network(CYC) เป็น NAD
$0.4624906
1 Cycle Network(CYC) เป็น NOK
kr0.2669966
1 Cycle Network(CYC) เป็น NZD
$0.0460616
1 Cycle Network(CYC) เป็น PAB
B/.0.02678
1 Cycle Network(CYC) เป็น PGK
K0.1127438
1 Cycle Network(CYC) เป็น QAR
ر.ق0.0974792
1 Cycle Network(CYC) เป็น RSD
дин.2.6924612
1 Cycle Network(CYC) เป็น UZS
soʻm326.5853136
1 Cycle Network(CYC) เป็น ALL
L2.2238112
1 Cycle Network(CYC) เป็น ANG
ƒ0.0479362
1 Cycle Network(CYC) เป็น AWG
ƒ0.048204
1 Cycle Network(CYC) เป็น BBD
$0.05356
1 Cycle Network(CYC) เป็น BAM
KM0.0447226
1 Cycle Network(CYC) เป็น BIF
Fr78.97422
1 Cycle Network(CYC) เป็น BND
$0.0345462
1 Cycle Network(CYC) เป็น BSD
$0.02678
1 Cycle Network(CYC) เป็น JMD
$4.2963154
1 Cycle Network(CYC) เป็น KHR
107.983655
1 Cycle Network(CYC) เป็น KMF
Fr11.32794
1 Cycle Network(CYC) เป็น LAK
582.1739014
1 Cycle Network(CYC) เป็น LKR
රු8.15451
1 Cycle Network(CYC) เป็น MDL
L0.452582
1 Cycle Network(CYC) เป็น MGA
Ar119.5534184
1 Cycle Network(CYC) เป็น MOP
P0.21424
1 Cycle Network(CYC) เป็น MVR
0.409734
1 Cycle Network(CYC) เป็น MWK
MK46.4930258
1 Cycle Network(CYC) เป็น MZN
MT1.7115098
1 Cycle Network(CYC) เป็น NPR
रु3.7824072
1 Cycle Network(CYC) เป็น PYG
189.92376
1 Cycle Network(CYC) เป็น RWF
Fr38.91134
1 Cycle Network(CYC) เป็น SBD
$0.2203994
1 Cycle Network(CYC) เป็น SCR
0.3660826
1 Cycle Network(CYC) เป็น SRD
$1.0588812
1 Cycle Network(CYC) เป็น SVC
$0.234325
1 Cycle Network(CYC) เป็น SZL
L0.4622228
1 Cycle Network(CYC) เป็น TMT
m0.0939978
1 Cycle Network(CYC) เป็น TND
د.ت0.0785993
1 Cycle Network(CYC) เป็น TTD
$0.1818362
1 Cycle Network(CYC) เป็น UGX
Sh93.30152
1 Cycle Network(CYC) เป็น XAF
Fr15.05036
1 Cycle Network(CYC) เป็น XCD
$0.072306
1 Cycle Network(CYC) เป็น XOF
Fr15.05036
1 Cycle Network(CYC) เป็น XPF
Fr2.73156
1 Cycle Network(CYC) เป็น BWP
P0.3808116
1 Cycle Network(CYC) เป็น BZD
$0.0538278
1 Cycle Network(CYC) เป็น CVE
$2.549456
1 Cycle Network(CYC) เป็น DJF
Fr4.74006
1 Cycle Network(CYC) เป็น DOP
$1.7149912
1 Cycle Network(CYC) เป็น DZD
د.ج3.478722
1 Cycle Network(CYC) เป็น FJD
$0.0605228
1 Cycle Network(CYC) เป็น GNF
Fr232.8521
1 Cycle Network(CYC) เป็น GTQ
Q0.2051348
1 Cycle Network(CYC) เป็น GYD
$5.6071964
1 Cycle Network(CYC) เป็น ISK
kr3.26716

Cycle Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Cycle Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Cycle Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cycle Network

วันนี้ Cycle Network (CYC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CYC เป็นUSD คือ 0.02678 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CYC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CYC เป็น USD คือ $ 0.02678 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cycle Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CYC คือ $ 4.12M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CYC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CYC คือ 153.70M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CYC คือเท่าใด?
CYC ถึงราคา ATH ที่ 0.1190066848445152 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CYC คือเท่าไร?
CYC ถึงราคา ATL ที่ 0.025305918698313595 USD
ปริมาณการเทรดของ CYC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CYC คือ $ 32.53K USD
ปีนี้ CYC จะสูงขึ้นอีกไหม?
CYC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CYC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:37:54 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

