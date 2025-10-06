ราคาปัจจุบัน CELDATAOLD วันนี้ คือ -- USD ติดตามการอัปเดตราคา CELDATAOLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CELDATAOLD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน CELDATAOLD วันนี้ คือ -- USD ติดตามการอัปเดตราคา CELDATAOLD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CELDATAOLD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CELDATAOLD

ข้อมูลราคา CELDATAOLD

เอกสารไวท์เปเปอร์ CELDATAOLD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CELDATAOLD

โทเคโนมิกส์ CELDATAOLD

การคาดการณ์ราคา CELDATAOLD

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

CELDATAOLD โลโก้

ราคา CELDATAOLD(CELDATAOLD)

ไม่ได้ลิสต์

USD
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:22:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CELDATAOLD (CELDATAOLD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
--
----
ต่ำสุด 24h
--
----
สูงสุด 24h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

ราคาเรียลไทม์ CELDATAOLD (CELDATAOLD) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCELDATAOLD ระหว่างราคาต่ำสุด -- และราคาสูงสุด -- แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CELDATAOLD คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CELDATAOLD มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -- และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CELDATAOLD (CELDATAOLD) ข้อมูลการตลาด

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CELDATAOLD คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CELDATAOLD คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา CELDATAOLD (CELDATAOLD) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CELDATAOLD ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
No Data
การเปลี่ยนแปลงราคา CELDATAOLD ในวันนี้

วันนี้ CELDATAOLD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ -- (--) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา CELDATAOLD ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง -- (--) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา CELDATAOLD ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CELDATAOLD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ -- (--)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา CELDATAOLD ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ -- (--) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

อะไรคือ CELDATAOLD (CELDATAOLD)

DeSci คือขบวนการนวัตกรรมที่ใช้บล็อกเชน สมาร์ตคอนแทรกต์ และแอปพลิเคชันกระจายศูนย์ (dApps) เพื่อเปลี่ยนแปลงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การระดมทุน และการแชร์ข้อมูล โดยส่งเสริมความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความเปิดกว้างด้วยการกระจายอำนาจโครงสร้างแบบดั้งเดิม

CELDATAOLD มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน CELDATAOLD ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCELDATAOLDความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ CELDATAOLD บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ CELDATAOLD ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา CELDATAOLD (USD)

CELDATAOLD (CELDATAOLD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CELDATAOLD (CELDATAOLD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CELDATAOLD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CELDATAOLD ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ CELDATAOLD (CELDATAOLD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CELDATAOLD (CELDATAOLD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CELDATAOLDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ CELDATAOLD (CELDATAOLD)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ CELDATAOLDใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ CELDATAOLD บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

CELDATAOLD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น VND
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น AUD
A$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น GBP
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น EUR
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น USD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MYR
RM--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น TRY
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น JPY
¥--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น ARS
ARS$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น RUB
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น INR
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น IDR
Rp--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น PHP
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น EGP
￡E.--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BRL
R$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น CAD
C$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BDT
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น NGN
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น COP
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น ZAR
R.--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น UAH
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น TZS
T.Sh.--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น VES
Bs--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น CLP
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น PKR
Rs--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น KZT
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น THB
฿--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น TWD
NT$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น AED
د.إ--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น CHF
Fr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น HKD
HK$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น AMD
֏--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MAD
.د.م--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MXN
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น SAR
ريال--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น ETB
Br--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น KES
KSh--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น JOD
د.أ--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น PLN
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น RON
лв--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น SEK
kr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BGN
лв--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น HUF
Ft--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น CZK
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น KWD
د.ك--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น ILS
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BOB
Bs--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น AZN
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น TJS
SM--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น GEL
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น AOA
Kz--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BHD
.د.ب--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BMD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น DKK
kr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น HNL
L--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MUR
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น NAD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น NOK
kr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น NZD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น PAB
B/.--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น PGK
K--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น QAR
ر.ق--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น RSD
дин.--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น UZS
soʻm--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น ALL
L--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น ANG
ƒ--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น AWG
ƒ--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BBD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BAM
KM--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BIF
Fr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BND
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BSD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น JMD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น KHR
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น KMF
Fr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น LAK
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น LKR
රු--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MDL
L--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MGA
Ar--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MOP
P--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MVR
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MWK
MK--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น MZN
MT--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น NPR
रु--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น PYG
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น RWF
Fr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น SBD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น SCR
--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น SRD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น SVC
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น SZL
L--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น TMT
m--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น TND
د.ت--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น TTD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น UGX
Sh--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น XAF
Fr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น XCD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น XOF
Fr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น XPF
Fr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BWP
P--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น BZD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น CVE
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น DJF
Fr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น DOP
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น DZD
د.ج--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น FJD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น GNF
Fr--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น GTQ
Q--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น GYD
$--
1 CELDATAOLD(CELDATAOLD) เป็น ISK
kr--

CELDATAOLD ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CELDATAOLD ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ CELDATAOLD อย่างเป็นทางการ

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CELDATAOLD

วันนี้ CELDATAOLD (CELDATAOLD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CELDATAOLD เป็นUSD คือ -- USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CELDATAOLD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CELDATAOLD เป็น USD คือ -- ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CELDATAOLD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CELDATAOLD คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CELDATAOLD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CELDATAOLD คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CELDATAOLD คือเท่าใด?
CELDATAOLD ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CELDATAOLD คือเท่าไร?
CELDATAOLD ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ CELDATAOLD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CELDATAOLD คือ -- USD
ปีนี้ CELDATAOLD จะสูงขึ้นอีกไหม?
CELDATAOLD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CELDATAOLD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:22:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CELDATAOLD (CELDATAOLD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CELDATAOLD เป็น USD

จำนวน

CELDATAOLD
CELDATAOLD
USD
USD

1 CELDATAOLD = -- USD

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,601.63
$112,601.63$112,601.63

-1.77%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,959.28
$3,959.28$3,959.28

-3.35%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03779
$0.03779$0.03779

-18.62%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.52
$192.52$192.52

-3.20%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9650
$3.9650$3.9650

+2.78%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,959.28
$3,959.28$3,959.28

-3.35%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,601.63
$112,601.63$112,601.63

-1.77%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.52
$192.52$192.52

-3.20%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5792
$2.5792$2.5792

-2.15%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19168
$0.19168$0.19168

-4.04%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009880
$0.009880$0.009880

-1.20%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.484
$1.484$1.484

+97.86%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000450
$0.0000000450$0.0000000450

+423.25%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.010009
$0.010009$0.010009

+300.36%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.484
$1.484$1.484

+97.86%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00188
$0.00188$0.00188

+88.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000077
$0.0000000000000000077$0.0000000000000000077

+71.11%