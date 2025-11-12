โทเคโนมิกส์ Bluwhale Points (BLUP)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Bluwhale Points (BLUP) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:14:05 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Bluwhale Points (BLUP)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Bluwhale Points (BLUP) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.00792
$ 0.00792$ 0.00792
ต่ำสุดตลอดกาล:
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

ข้อมูล Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale เป็นเลเยอร์ด้านข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence Layer) ของ Web3 ที่ใช้ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันอัจฉริยะ ตัวแทน AI และโมเดลต่าง ๆ ผ่านการจัดสรรทรัพยากร โดยใช้โปรโตคอล Model Context เพื่อการขยายการทำงานบนบล็อกเชนตลอดจนสามารถสเกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา BluWhale ได้ขยายเครือข่าย AI (ซึ่งเป็นตลาดสองด้าน) จนมีบัญชีองค์กรกว่า 4,780 บัญชี และกระเป๋าเงินไม่ซ้ำกันกว่า 3,500,000 ใบ รวมถึงประมวลผลกระเป๋าเงินมากกว่า 800 ล้านใบ ให้กลายเป็นโครงสร้างกราฟสากลที่ครอบคลุม 37 เครือข่ายบล็อกเชน ขณะที่โครงการอย่าง The Graph, OriginTrail และ MindNetwork ก็ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายกัน แต่ความสามารถในการขยายการทำงานด้าน AI ของพวกเขายังถูกจำกัดอย่างมากโดยจำนวนและความเร็วของโหนดที่ซับกราฟสามารถสร้างและใช้งานได้

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.bluwhale.com/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://assets-global.website-files.com/63eeffaede17fe02b68b432c/6566eb457ffbc3832139c739_Bluwhale_Whitepaper.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/token/0x6DFA5cfb15A439F78B118a14780E7C07A14148Af

โทเคโนมิกส์ Bluwhale Points (BLUP): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Bluwhale Points (BLUP) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นBLUP สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BLUP ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BLUP แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BLUPกัน!

