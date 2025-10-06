ราคาปัจจุบัน Bluwhale Points วันนี้ คือ 0.001481 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLUP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BLUP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Bluwhale Points วันนี้ คือ 0.001481 USD ติดตามการอัปเดตราคา BLUP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BLUP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Bluwhale Points โลโก้

ราคา Bluwhale Points(BLUP)

ราคาปัจจุบัน 1 BLUP เป็น USD

$0.001481
$0.001481$0.001481
-0.13%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:08:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bluwhale Points (BLUP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.001467
$ 0.001467$ 0.001467
ต่ำสุด 24h
$ 0.001681
$ 0.001681$ 0.001681
สูงสุด 24h

$ 0.001467
$ 0.001467$ 0.001467

$ 0.001681
$ 0.001681$ 0.001681

--
----

--
----

+0.13%

-0.13%

-22.43%

-22.43%

ราคาเรียลไทม์ Bluwhale Points (BLUP) คือ $ 0.001481 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBLUP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.001467 และราคาสูงสุด $ 0.001681 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BLUP คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BLUP มีการเปลี่ยนแปลง +0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -22.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bluwhale Points (BLUP) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bluwhale Points คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.45K อุปทานหมุนเวียนของ BLUP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.48M

ประวัติราคา Bluwhale Points (BLUP) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bluwhale Points ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00000193-0.13%
30 วัน$ -0.00192-56.46%
60 วัน$ -0.003802-71.97%
90 วัน$ -0.001019-40.76%
การเปลี่ยนแปลงราคา Bluwhale Points ในวันนี้

วันนี้ BLUP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00000193 (-0.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Bluwhale Points ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00192 (-56.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Bluwhale Points ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BLUP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.003802 (-71.97%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Bluwhale Points ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.001019 (-40.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Bluwhale Points (BLUP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Bluwhale Pointsทันที

อะไรคือ Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale เป็นเลเยอร์ด้านข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence Layer) ของ Web3 ที่ใช้ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันอัจฉริยะ ตัวแทน AI และโมเดลต่าง ๆ ผ่านการจัดสรรทรัพยากร โดยใช้โปรโตคอล Model Context เพื่อการขยายการทำงานบนบล็อกเชนตลอดจนสามารถสเกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา BluWhale ได้ขยายเครือข่าย AI (ซึ่งเป็นตลาดสองด้าน) จนมีบัญชีองค์กรกว่า 4,780 บัญชี และกระเป๋าเงินไม่ซ้ำกันกว่า 3,500,000 ใบ รวมถึงประมวลผลกระเป๋าเงินมากกว่า 800 ล้านใบ ให้กลายเป็นโครงสร้างกราฟสากลที่ครอบคลุม 37 เครือข่ายบล็อกเชน ขณะที่โครงการอย่าง The Graph, OriginTrail และ MindNetwork ก็ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายกัน แต่ความสามารถในการขยายการทำงานด้าน AI ของพวกเขายังถูกจำกัดอย่างมากโดยจำนวนและความเร็วของโหนดที่ซับกราฟสามารถสร้างและใช้งานได้

Bluwhale Points มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Bluwhale Points ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบBLUPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Bluwhale Points บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Bluwhale Points ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Bluwhale Points (USD)

Bluwhale Points (BLUP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bluwhale Points (BLUP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bluwhale Points

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bluwhale Points ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Bluwhale Points (BLUP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bluwhale Points (BLUP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BLUPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Bluwhale Points (BLUP)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Bluwhale Pointsใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Bluwhale Points บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

BLUP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bluwhale Points

วันนี้ Bluwhale Points (BLUP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BLUP เป็นUSD คือ 0.001481 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BLUP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BLUP เป็น USD คือ $ 0.001481 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bluwhale Points คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BLUP คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BLUP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BLUP คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BLUP คือเท่าใด?
BLUP ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BLUP คือเท่าไร?
BLUP ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ BLUP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BLUP คือ $ 7.45K USD
ปีนี้ BLUP จะสูงขึ้นอีกไหม?
BLUP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BLUP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:08:16 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

