โทเคโนมิกส์ BluWhale AI (BLUAI)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา BluWhale AI (BLUAI)
สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ BluWhale AI (BLUAI) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูล BluWhale AI (BLUAI)
BluWhale คือเลเยอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI Intelligence Layer) สำหรับ Web3 ที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันอัจฉริยะ, เอเจนต์ AI และโมเดลต่าง ๆ ผ่านการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด โดยใช้โปรโตคอล Model Context เพื่อขยายการทำงานบนบล็อกเชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา BluWhale ได้เติบโตเป็นเครือข่าย AI แบบตลาดสองฝั่ง ที่มีบัญชีองค์กรกว่า 4,780 บัญชี และกระเป๋าเงินเฉพาะตัวมากกว่า 3,500,000 ใบ พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูลจากกระเป๋ากว่า 800 ล้านใบให้กลายเป็นกราฟโครงสร้างสากลครอบคลุม 37 เครือข่าย แม้ว่าโครงการอย่าง The Graph, OriginTrail และ MindNetwork จะออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะเดียวกัน แต่ความสามารถในการขยายระบบให้รองรับ AI ของพวกเขายังคงถูกจำกัดอย่างมากจากจำนวนและความเร็วของโหนดย่อย ที่สามารถสร้างและทำงานได้
โทเคโนมิกส์ BluWhale AI (BLUAI): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ BluWhale AI (BLUAI) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นBLUAI สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BLUAI ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BLUAI แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BLUAIกัน!
วิธีการซื้อ BLUAI
สนใจเพิ่ม BluWhale AI (BLUAI) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ BLUAI รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย
ประวัติราคา BluWhale AI (BLUAI)
การวิเคราะห์ประวัติราคา BLUAI ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การคาดการณ์ราคา BLUAI
อยากรู้ว่า BLUAI จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา BLUAI ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?
MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ซื้อ BluWhale AI (BLUAI)
จำนวน
1 BLUAI = 0.01313 USD
เทรด BluWhale AI (BLUAI)
ฮอต
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
วอลุ่มสูงสุด
สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด
เพิ่มใหม่
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
เพิ่มขึ้นมากที่สุด
คริปโตที่ราคาพุ่งสูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมงที่นักเทรดทุกคนไม่ควรพลาด