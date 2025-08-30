การลดอัตราดอกเบี้ยของพาวเวลล์และ ETH ATH: อะไรเป็นแรงผลักดันให้ตลาดฟื้นตัว?

22 สิงหาคม 2025 — สหรัฐอเมริกา ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวสุนทรพจน์สำคัญที่การประชุมสัมมนาประจำปีของธนาคารกลางที่เมืองแจ็กสันโฮล ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต พาวเวลล์อ้างอิงสถิติการจ้างงานล่าสุด โดยระบุว่า “ข้อมูลบ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านลบต่อตลาดแรงงานกำลังเพิ่มขึ้น และแนวโน้มนี้อาจพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่การเลิกจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น” เขากล่าวต่อไปว่า หากความเสี่ยงในตลาดแรงงานมีมากขึ้น การปรับเปลี่ยนท่าทีทางนโยบายจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลการจ้างงาน
คำปราศรัยดังกล่าวซึ่งเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งสุดท้ายของพาวเวลล์ในช่วงดำรงตำแหน่ง ถือเป็นจุดเปลี่ยนนโยบายที่ทุกคนรอคอยมายาวนาน หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นตอบโต้ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.89% S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.52% Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.88% หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตตอบสนองอย่างรุนแรงยิ่งขึ้น โดย SharpLink, BitMine และ Coinbase ต่างก็รายงานกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในเวลาเดียวกัน มูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกก็ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของ Ethereum ETH พุ่งขึ้นมากกว่า 14.3% ในวันเดียว แตะระดับ 4,943.43 ดอลลาร์ในวันที่ 25 สิงหาคม ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลที่ไม่เคยเห็นมาเกือบ 4 ปี การทะลุกรอบของ Ethereum ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วทั้งระบบนิเวศของ crypto รวมถึงโปรเจ็กต์การปรับขนาด Layer 2 การสเตคโทเค็น และการเล่นโครงสร้างพื้นฐาน นักวิเคราะห์กล่าวถึงการพุ่งขึ้นดังกล่าวว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของ “ความคาดหวังด้านนโยบาย” ที่ผสานกับ “ความรู้สึกคึกคักของตลาด” จนก่อให้เกิดการพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์
ตั้งแต่ต้นปี 2025 ตลาดคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ประธานเจอโรม พาวเวลล์ยังคงยืนหยัดในท่าทีแข็งกร้าวโดยปฏิเสธที่จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนแม้จะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากประธานาธิบดีทรัมป์และสัญญาณของตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง เขาเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความสำคัญของการรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดในระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตาม คำพูดของพาวเวลล์ในงานสัมมนาแจ็คสันโฮลชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน “เนื่องจากตลาดแรงงานไม่ได้ตึงตัวเป็นพิเศษและเผชิญกับความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มมากขึ้น โอกาสที่แรงกดดันเงินเฟ้อจะคงอยู่ต่อไปจึงดูต่ำ” เขากล่าว ตลาดตีความว่านี่เป็นการนำไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย พาวเวลล์ยังกล่าวอีกว่า หากตลาดแรงงานที่ตึงเครียดคุกคามเสถียรภาพราคา เฟดจะดำเนินการก่อน
เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านของพาวเวลล์จากการถือครองหุ้นอย่างมั่นคงมาเป็นการใช้ท่าทีผ่อนปรนมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์อย่างแข็งแกร่งว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลง ตามข้อมูลตลาด โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลด 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนพุ่งขึ้นจาก 75.5% ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของพาวเวลล์เป็น 91.1% หลังจากนั้น ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในการประชุมนโยบายสามครั้งที่เหลือของปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 83.9% ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในมุมมองนโยบายการเงิน
แม้ว่าตลาดจะมองคำปราศรัยของพาวเวลล์ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของนโยบายการเงิน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดจะพบว่าคำปราศรัยของเขาเป็นเพียงนโยบายเชิงรับมากกว่าการแสดงเจตนารมณ์ที่จะผ่อนคลายนโยบายอย่างแท้จริง พาวเวลล์เน้นย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ในปัจจุบันใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีการผันผวนอยู่ในช่วงประมาณ 100 จุดพื้นฐาน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจชะลอการดำเนินการ แต่ไม่ได้หมายความว่ามาตรการควบคุมทางการเงินสิ้นสุดลงแล้ว และไม่ได้หมายความว่ามาตรการผ่อนคลายทางการเงินจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เขายังชี้ให้เห็นชัดเจนว่าตลาดแรงงานอยู่ใน “ภาวะสมดุลที่แปลกประหลาด” โดยที่ทั้งอุปทานและอุปสงค์อ่อนแอลงพร้อมๆ กัน หากแนวโน้มนี้หลุดจากการควบคุม การเลิกจ้างและการว่างงานก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ข้อสังเกตชุดนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนโยบายสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า มากกว่าที่จะเป็น "งานเลี้ยงแห่งความหวัง" ที่มอบให้กับตลาดตั้งแต่เนิ่นๆ
หากความคาดหวังด้านนโยบายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้น การพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลของ ETH ก็เป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากแรงหลายอย่างที่สะท้อนกลับมารวมกัน
ผลกระทบจากการบีบสั้นในตลาดออปชั่นถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทันทีที่สุด ตามข้อมูลของ Coinglass เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม การชำระบัญชีในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงถึง 270 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสถานะขายชอร์ต ผู้ค้า ETH จำนวนมากที่มีแนวโน้มขาลงถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งของตน ส่งผลให้โมเมนตัมขาขึ้นขยายตัว และเปลี่ยนการพุ่งขึ้นเป็นการบีบชอร์ตเต็มรูปแบบ
ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่า BitMine (BMNR) ได้รับ 131,736 ETH ภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ณ วันที่ 27 สิงหาคม การถือครอง ETH ของ BitMine อยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้าน ETH
ในเวลาเดียวกัน ETF แบบสปอต ETH ก็พบว่ามีการถือครองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าสถาบันต่างๆ กำลังเคลื่อนตัวออกไปไกลกว่าการเก็งกำไรในระยะสั้น และกำลังวางตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการพุ่งขึ้นของ ETH นั้นได้รับแรงผลักดันจากการไหลเข้าของเงินทุนเชิงโครงสร้างมากกว่าความรู้สึกของผู้ค้าปลีกเพียงอย่างเดียว
นอกเหนือจากตัวเร่งปฏิกิริยาภายนอกแล้ว การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของระบบนิเวศ Ethereum เองก็ถือเป็นเสาหลักสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ ETH เมื่อเร็วๆ นี้ โทเค็นในเลเยอร์ 2 การสเตค และโครงสร้างพื้นฐาน ต่างก็มีกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาในระยะยาวของ Ethereum
สัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยของพาวเวลล์ในเชิงผ่อนปรนช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในตลาดสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง ETH จึงกลายมาเป็นจุดสนใจภายใต้ความคาดหวังเหล่านี้อย่างรวดเร็ว เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยและเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ราคา ETH พุ่งสูงขึ้น
โดยรวมแล้ว การพุ่งขึ้นของ Ethereum ถือเป็นการสะท้อนถึงความคาดหวังด้านนโยบายที่เกิดจากคำพูดของ Powell และผลจากความรู้สึกของตลาด กระแสเงินทุนบนเครือข่าย และเรื่องเล่าของสถาบันที่สะท้อนไปพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม เส้นทางในอนาคตยังต้องได้รับการประเมินด้วยความระมัดระวัง
หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ข้อเสนอแนะเชิงบวกจากตลาดอาจได้รับการขยายมากขึ้น และอาจผลักดันให้ ETH เข้าสู่รอบการทะลุราคาครั้งใหม่ ในทางกลับกัน หากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้าหรือลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ ตลาดอาจเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรง และนักลงทุนบางส่วนที่ไล่ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เริ่มรู้สึกถึงความสูญเสียที่เกิดจาก FOMO แล้ว ที่สำคัญกว่านั้น การต่อสู้เพื่อเรื่องราวของ Ethereum เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดกรอบการประเมินมูลค่าที่เทียบเคียงได้กับ "ETH ต่อหุ้น" จะถือครองตำแหน่งที่โดดเด่นในการกำหนดโครงสร้างของตลาด
ในฐานะผู้ถือ ETH รายใหญ่ที่สุดของโลก BMNR ได้สะสม ETH ไว้มากกว่า 1.2 ล้าน ETH (มูลค่าประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์) โดยมีเป้าหมายในการควบคุมอุปทาน ETH ทั่วโลก 5% สำหรับผลตอบแทนจากการสเตคกิ้ง BMNR ทำหน้าที่เป็นมาตรฐานสำหรับการแปลง ETH เป็นการเงิน และเป็นเส้นทางเข้าสู่ตลาดที่สำคัญของสถาบัน
ผ่านแผนก StablecoinX ของตน Ethena วางแผนที่จะซื้อคืนโทเค็น ENA มูลค่า 260 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8% ของอุปทานหมุนเวียน) ภายใน 6 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังได้เปิดใช้งานกลไก "เปลี่ยนค่าธรรมเนียม" เพื่อแจกจ่ายรายได้จากโปรโตคอลให้กับผู้ถือ sENA โดยมีอัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ 4% ต่อปี ซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัย ไปจนถึงมากกว่า 10% ในสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดี ENA ถือเป็นสินทรัพย์สังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูงพร้อมเรื่องราวที่เน้นผลตอบแทนที่ชัดเจน TVL ของ Pendle พุ่งสูงเกิน 10,000 ล้านดอลลาร์ สร้างสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล โมดูล Boros จะแปลงอัตราการระดมทุนถาวรเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้ ส่งผลให้มีสภาพคล่องมหาศาล กลยุทธ์ร่วมกับ Ethena และ Aave มีส่วนช่วยการเติบโตของ TVL เกือบ 60% Pendle โดดเด่นในฐานะสินทรัพย์ DeFi หลักที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการยอมรับของสถาบัน
การพุ่งขึ้นของ Ethereum รอบนี้เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์หลายมิติระหว่างสัญญาณนโยบาย การไหลของเงินทุน และคำบรรยายของตลาด คำปราศรัยของพาวเวลล์จุดประกายให้เกิดกระแส แต่เชื้อเพลิงที่แท้จริงมาจากการเข้ามาของสถาบัน การบีบสั้น การเติบโตของระบบนิเวศ และการปรับเปลี่ยนเรื่องเล่า ETH ไม่ใช่แค่สินทรัพย์อีกต่อไป แต่กำลังพัฒนาไปสู่เวทีกลางที่เรื่องราวทางการเงินและโครงสร้างทุนมาบรรจบกัน บนเวทีนี้ นโยบายและตลาด เรื่องเล่าและความเชื่อมั่น ความเสี่ยงและโอกาส จะยังคงทับซ้อนกันและเปิดเผยออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หนังสือแนะนำ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้